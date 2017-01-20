救國團雲林縣團委會新、卸任主任委員交接典禮



(中央社訊息服務20170120 16:32:03)救國團雲林縣團委會昨（19）日辦理新、卸任主任委員交接典禮，現場與會來賓眾多、冠蓋雲集，當天與會的貴賓有行政院顧問許恆慈、涂金助、台壽保產險董事長許舒博、彰源公司董事長張炳耀、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、雲林縣後備指揮部營長段志男、雲林縣校外會軍訓督導吳智泰、雲林縣議員賴淑娞、縣議會副議長辦公室主任趙濟民、斗六市市長謝淑亞、市民代表黃尤美、雲林縣硬筆書法發展協會總幹事林宜廷、正心中學前任校長丁振源、現任校長林佳慧、斗六高中校長劉永堂、中國國民黨雲林縣黨部主委陳聰敏、書記長郭侑諺、黃榮林黨部執行長邱顯任、台北市團委會總幹事呂能通、日月潭青年活動中心總幹事柯經一、溪頭青年活動中心總幹事潘宗志、彰化縣團委會總幹事謝佳儒、縣府新聞處退休張起凰、救國團指導委員吳威志、廖鴻彬、謝俊煌、莊偉民、李妙娥、蕭欽棟及各鄉鎮市團委會會長及總幹事、真善美聯誼會、工青隊等數百人參與。



救國團主任張德聰特別南下擔任本次交接典禮監交人，新任李銘洲主任委員，曾擔任雲林縣團委會指導委員、副主任委員，社團部份曾任雲林縣民眾服務社理事長、參與雲林縣警友會及台灣省諮議員等職務。



李主委本身為營造公司負責人，熱心公益、為人個性謙和，對於公益服務活動、嘉惠雲林子弟部份，樂善好施，在副主任委員期間即擔任救國團急難扶助基金管理委員，在救急不救貧的原則下，雪中送炭，適時的伸出援手，雲林縣內多人受惠，在接任主任委員後，對於各項公益服務活動，必當鼎力支持。



卸任張麗善主任委員，在四年期間主任委員任內生活因救國團而豐富，致詞時表示：仔細回想曾辦理偏鄉「大手牽小手、快樂學習你和我」大專青年服務隊活動、青年節火車站快閃活動，親自上場演唱愛國歌曲、辦理「擁抱青山綠水,彩繪生命故事」身心障礙朋友陽光之旅及幸福新住民文化交流公益活動等各項服務性活動、推動一鄉鎮一善行、表揚雲林菁師獎等等，像以時光沙漏般飛快的閃過，在此謝謝大家的支持與愛護。



救國團主任張德聰博士，特別感謝張麗善主任委員，平日在立法院為民喉舌，忙碌之餘，參與各項公益活動，在張主委帶領下，雲林縣團委會在總團部各項指標評比之下均名列前茅，在此請託張主委持續關心團務工作，接下團友會會長，延續未完之熱情；另外，未來請李主委帶領雲林縣團委會，服務鄉里。



在各屆來賓致送新、卸任主任員紀念品及禮品後，在享用茶點的溫馨氣氛中結束。



訊息來源：中國青年救國團



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