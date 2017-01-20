整合3D列印、全息投影等技術 文創科技帶動藝術公益新浪潮！資策會攜手國立臺灣美術館舉辦「吉年好運到─奇雞實驗室」



(中央社訊息服務20170120 16:23:31)藝術體驗零距離，文創科技帶動藝術公益新浪潮！為了協助弱勢與視障群體零距離體驗藝術，資策會數位典藏經紀授權中心、經濟部工業局3D列印產業發展推動計畫與國立臺灣美術館合作，於1月19日(四)起推出「吉年好運到─奇雞實驗室」教育體驗區，導入文創科技與多元域合作，大力推動藝術公益，並整合3D列印、全息投影(Hologram)、導覽APP、知名插畫師、香氛新創公司、社群活動等，打造一個友善而平等的藝術體驗空間。



文化部政務次長楊子葆在致詞中表示，文化部政策重視文化平權與近用，每個人都應該有機會且無障礙的接觸知識、美與感動，這次國美館相當好的運用觸摸、3D列印與口述影像的方式，讓大家在文化平權近用的價值觀上，更深刻去理解美與藝術，未來更需全力消除美術教育與體驗的障礙，讓所有人都有權力去享受美，美是人類享有的權力；國立臺灣美術館陳昭榮副館長表示，文化部以文化近用為重要施政主軸，督促國美館在這個領域有更深刻的價值規畫，感謝文化部在這個領域的支持與指導，也感謝資策會等團隊在專業技術與材料上的協助，可作為未來計畫發展與執行的重要參考。



資策會持續推動文創科技與跨領域合作，本次以藝術公益的服務精神，特別攜手國立臺灣美術館，以版印年畫藝術為題，共同策劃「吉年好運到─奇雞實驗室」教育體驗區。本次由數位典藏經紀授權中心提供展示整合規劃，以五感體驗的精神，融合3D列印觸摸畫、版畫賀年全息投影(Hologram)、「i藝國美館」APP尋寶活動、藝術香氛體驗及社群分享活動等，體驗版印年畫的節慶氛圍，創造不同的藝術體驗。同時，更由經濟部工業局3D列印產業發展推動計畫支持提供3D列印服務，結合應用於3D浮雕觸摸作品以服務視障民眾，包括本屆首獎得主范銓祐的作品《吉啼舞春》設計製作成1:1的3D列印立體浮雕畫，以及金昱慈的作品《知福富足》轉化設計為擬真立體版與Q版雞兩種模型，期待結合精準的口述影像引導，讓視障民眾透過3D科技的應用體驗不同型態與尺寸的觸覺，帶來更多元、有趣的非視覺藝術形式體驗。更值得一提的是，本次更邀請資深口述影像規畫師趙又慈，以生動有趣的口述影像引導，讓視障民眾透過3D科技的應用體驗不同型態與尺寸的觸覺，帶來更多元、有趣的非視覺藝術形式體驗。



「吉年好運到─奇雞實驗室」活動期間自即日起至106年3月12日止，活動地點在國美館203至205展覽室外空橋。本會本次特別提供3D列印技術贊助，有興趣的民眾除了到國美館現場體驗3D列印與浮雕作品展示外，亦可於3D列印圖庫資源平台(http://fastlab.tw/)免費下載列印相關模型製作程式，期待透過版印年畫與3D列印創客精神的趣味結合，吸引更多族群的關注，達成藝術多元學習的推廣使命，竭誠歡迎有興趣的民眾一起參與。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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