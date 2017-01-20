大學生走進嵩山 體驗食農教育



(中央社訊息服務20170120 16:22:19)真理大學人文與資訊學系的志工團隊，籌辦「食農教育，一脈相橙」的活動，並帶著系上的學生們，來到了石門嵩山社區，進行農民文化體驗。教育意義在於體驗者間的互動、技術的傳承，學習農作精神，體會農民辛勞。



食農這兩個字，在這場活動中扮演的角色為可食地景。選用食用作物金針花，以取代純觀賞性植栽，善用植物維持土壤的穩地度之特性，創造兼顧環境機能、空間美學與糧食供應等功能，且注重地景營造的規劃，使環境利用具有綠化及美化的效果，進而幫助產業推動、生態復育、增加社群間溝通交流的機會及取得知識。



學生們對於農業文化有著極大的新鮮感，除草、鬆土、挖洞及種植金針花一手包辦，體驗過程中揮灑的汗水，很真誠且實在，也真正理解辛苦所在。體驗不再只是體驗，以等高線種植，不破壞地形的栽種方式，加上當地灌溉用水，是引溪水到田間，再流回溪水，帶出水源相輔相成，也隱含了對環境的尊重，食物取得不易，需更加珍惜。



身為志工團隊的張仕珍同學即提到：可食地景是一個友善環境之方法，透過與嵩山社區發展協會陳國志總幹事交談後得知:以前金針花是一種持土植物，用來維持土壤的穩地度，但也是一種經濟作物，常常被拿來當作食材使用，或者經過乾燥後販賣給消費者，增加農民經濟來源。後來農民發現金針花開花，一整片的花海，具有獨特的魅力，也可以作為觀賞的用途，加上休閒農業的發展，使金針花的價值提升。古代稱金針花為萱草，也是象徵著媽媽無私的愛。



訊息來源：真理大學



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