提供優質產業服務品質 南大辦理「106年度政府獎勵補助資源說明會」



(中央社訊息服務20170120 16:11:39)國立臺南大學創新育成中心與臺南市工商發展投資策進會、臺南市中小企業服務中心於19日下午聯合舉辦「106年度政府獎勵補助資源說明會」，共有臺南地區上百家廠商代表參加，現場座無虛席，互動良好，反應熱烈。



說明會中分別由南大創新育成中心黃國銅執行長介紹該校創新育成中心業務及如何協助廠商順利申請政府各類型補助計畫；工策會施朝清專員則說明臺南市政府協助廠商申請計畫項目、政府各類型計畫執行辦公室人員則針對計畫的申請時程與注意事項再加以說明。透過不同單位人員以不同角度的解說，期能對臺南地區企業夥伴提供優質的產業服務品質。



南大經管系劉子歆主任表示，看到臺南地區的企業主願意撥空來南大參加這場政府補助資源說明會，從會中的討論與分享，他感受到企業家的熱情，希望企業家們能夠透過這次說明會，找到自我產業的利基點，再配合政府計畫的協助，讓企業能夠更上一層樓。南大位於臺南市中心點，交通十分的方便。校內有許多優秀的教師與設備，廠商若在申請政府補助計畫案上有任何需求與疑問，都可以透過創新育成中心這個平台與南大師生們進行合作。



南大創新育成中心目前提供給廠商服務，包括技術缺口專業教師媒合、營運模式發展規劃專家諮詢、政府補助計畫申請諮詢輔導、技術專利智財檢索分析與布局、政府採購標案投標支援、技術與市場分析資料蒐尋、市場商機與通路鏈結媒合、辦理專業培訓課程、專業技術人力徵求與媒合、商務空間服務與商品驗證、品質管理系統導入及財務融資、創業投資基金申請輔導等，提供進駐廠商完整的新創事業育成培育輔導功能。



南大表示，此次政府補助資源介紹與申請說明會提及的政府補助計畫內容，包含行政院國家發展基金創業天使計畫、經濟部小型企業創新研發計畫 (SBIR)、商業司服務業創新研發計畫(SIIR)、工業局協助傳統產業技術開發計畫(CITD)、工業局中小企業即時輔導計畫、科技部中部科學園區高科技設備前瞻技術發展計畫、科技部產學小聯盟計畫、技術處A+企業創新研發淬鍊計畫、工業局產業升級創新平台輔導計畫、製造業價值鏈資訊應用計畫等，對於計畫目標、申請條件、補助範圍與計畫書撰寫重點等，說明會中也有詳細的說明。



訊息來源：國立台南大學



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