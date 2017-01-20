救國團墾丁青年活動中心免費拿春聯



(中央社訊息服務20170120 16:11:01)救國團墾丁青年活動中心為歡慶雞年迎新春，讓民眾除舊佈新過好年，再度於1/21(六)-1/22(日)邀請高雄市八方藝術學會蔡豐吉理事長、洪塔美理事長等多名書法大師，現場揮毫免費贈春聯。活動當日並開放園區青蛙石海濱遊憩公園及閩式建築住宿區免費參觀，盼民眾前來一同感受年節氣氛。 為讓旅客更深入體驗傳統閩南建築純樸風格與書香氣息，並展現敦親睦鄰的熱忱，十年來救國團墾丁青年活動中心，每年都於春節年前舉辦書法名家現場揮毫贈春聯活動。每每吸引眾多旅友及民眾前來參與，甚至有民眾也當場拿起毛筆揮毫自製個人特色春聯，活動十分熱鬧。 墾丁中心表示，傳統三合院、四合院與三落院的閩式建築古色古香，配合書法名家現場揮毫，可讓民眾感受思古幽情之文人氣息與古厝氣氛，歡迎旅客與當地民眾，到中心來住宿遊生態、取墨寶博彩頭。詳情可上網查詢http://kenting.cyh.org.tw/或電洽：(08)8861221。



訊息來源：中國青年救國團



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