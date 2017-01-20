到日本遊學好緊張 立志師生到義大預習



(中央社訊息服務20170120 16:06:40)到日本遊學好緊張！高雄市私立立志高級中學師生一行40人提前到義守大學學習日本文化與禮儀，包含食、衣、住、行基本禮儀，更少不了穿著浴衣示範教學。



立志高中師生即將啟程日本遊學之旅，為幫助學子了解異國文化禮儀，由國際部專任教師高中膺領隊前往義大應用日語學系學習基本禮儀及浴衣的正確穿著方式。



義大應日系副教授李守愛規劃日本基本禮儀課程，從日常生活、藝術與節慶等帶入日本地理與歷史，並且教授日常習慣用語；並且分享日本新年的飲食與節慶習俗，如日本新年飲食多為冷食與台灣熱騰騰的年菜不同，學子積極發問、認真做筆記，連老師也非常專注。



另外，也帶領立志高中師生前往日本情境教室參觀，從4張榻榻米大小的茶室、庭園造景到建築風格，讓學子了解日式建築中「借景」的建築方式。



李守愛表示，從日常生活、飲食、慣用語與節慶分享，能讓學生入境隨俗，更能體驗日本文化精髓；她也非常鼓勵學生學習第二外語，不僅增加就業競爭力，更是受用一生。



立志高中綜合職能科二年級蘇校玄與資料處理科一年級周瑜晴表示，參與此次體驗不僅是因為熱愛日本文化與飲食，更希望對於即將到來的遊學之旅做預習，以免失禮鬧了笑話。



訊息來源：義守大學



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