嘉藥有愛 遠播偏鄉學童食品系前進嘉義山區國小辦理品格暨烘焙教育研習營中央社 (2017-01-20 16:06)
嘉藥有愛 遠播偏鄉學童食品系前進嘉義山區國小辦理品格暨烘焙教育研習營
(中央社訊息服務20170120 16:05:32)台南的嘉南藥理大學食品科技系今起至22日連續三天，遠赴嘉義縣番路鄉隙頂國民小學舉辦「2017品格暨烘焙教育研習營」。活動由該系謝峻旭副教授帶領學生團隊，利用寒假教導隙頂國小學童烘焙技術及品格教育，希望透過「學中做、做中學」傳授實務技能與領悟品德教育，也讓偏鄉學童有個難忘的寒假體驗。
研習內容有烘焙產品製作、品德教育、食品衛生安全教育及資源回收做玩具等相關課程；而烘焙課程則安排抹茶巧克力小西餅、茉莉花茶菠蘿麵包、椰香蔓越莓奶酥土司及紅豆銅鑼燒等製作學習，其中抹茶巧克力小西餅和茉莉花茶菠蘿麵包結合在地茶文化特色，藉此也帶動地方產業發展。
擔任執導及帶隊的謝峻旭老師表示，「品格暨烘焙教育研習營」是嘉藥食品系每年的傳統活動，至今已連辦七屆，對象都是阿里山區的國小學童，如先前去過新美國小與達邦國小，而這次的隙頂國小是第二年舉行，計畫明年也會持續辦理，期待能將烘焙技術完整地傳授給小朋友。謝老師說，希望藉由研習營活動能讓這群大學生學以致用，將己身專長與技能教導學童，回饋社會並發揚服務學習精神。
食品系二年級張瓊真同學此次擔任活動執行長，她說，研習營均由同學共同策劃，內容精采豐富，今天上午9：30的始業式以充滿活力的早操-『夢夢morning』開始，為小朋友準備了一連串的驚喜；而1月22日晚上則舉辦小朋友烘焙產品成果展示與晚會節目，希望參加活動的全體學童、家長及同學們都能收穫滿滿。
訊息來源：嘉南藥理大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207876.aspx
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- effie 都會舒適 全真皮鏤空金箔蝴蝶結飾平底鞋 (桃粉紅)
- 卡蘿輕便時尚購物車-25L波浪掛勾款-彩虹
- HAPPYHOME 泓昌優植5.3尺餐櫃UZ6-346-4
- 【Plantwear】歐洲手工製實木手錶-Sierra series-活力橙(48
- TISSOT Lady Heart 心跳鏤空真鑽機械腕錶-白x玫瑰金框/35mm
- 豪山牌120cm歐化不鏽鋼倒T式排油煙機（VTQ-1200-06A）
- 【Kate Spade】青鳥使者時尚設計腕錶(KSW1022)
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 996 紐巴倫 慢跑 低筒運動復古N字鞋
- HAPPYHOME 諾維雅4尺茶几C6-266-4
- Hush Puppies 春夏矽膠風潮腕錶(潮流黑)
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》