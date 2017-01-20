嘉藥有愛 遠播偏鄉學童食品系前進嘉義山區國小辦理品格暨烘焙教育研習營



(中央社訊息服務20170120 16:05:32)台南的嘉南藥理大學食品科技系今起至22日連續三天，遠赴嘉義縣番路鄉隙頂國民小學舉辦「2017品格暨烘焙教育研習營」。活動由該系謝峻旭副教授帶領學生團隊，利用寒假教導隙頂國小學童烘焙技術及品格教育，希望透過「學中做、做中學」傳授實務技能與領悟品德教育，也讓偏鄉學童有個難忘的寒假體驗。



研習內容有烘焙產品製作、品德教育、食品衛生安全教育及資源回收做玩具等相關課程；而烘焙課程則安排抹茶巧克力小西餅、茉莉花茶菠蘿麵包、椰香蔓越莓奶酥土司及紅豆銅鑼燒等製作學習，其中抹茶巧克力小西餅和茉莉花茶菠蘿麵包結合在地茶文化特色，藉此也帶動地方產業發展。



擔任執導及帶隊的謝峻旭老師表示，「品格暨烘焙教育研習營」是嘉藥食品系每年的傳統活動，至今已連辦七屆，對象都是阿里山區的國小學童，如先前去過新美國小與達邦國小，而這次的隙頂國小是第二年舉行，計畫明年也會持續辦理，期待能將烘焙技術完整地傳授給小朋友。謝老師說，希望藉由研習營活動能讓這群大學生學以致用，將己身專長與技能教導學童，回饋社會並發揚服務學習精神。



食品系二年級張瓊真同學此次擔任活動執行長，她說，研習營均由同學共同策劃，內容精采豐富，今天上午9：30的始業式以充滿活力的早操-『夢夢morning』開始，為小朋友準備了一連串的驚喜；而1月22日晚上則舉辦小朋友烘焙產品成果展示與晚會節目，希望參加活動的全體學童、家長及同學們都能收穫滿滿。



訊息來源：嘉南藥理大學



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