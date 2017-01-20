大吉大利迎雞年 工藝中心臺北分館與移民署邀請新住民歡慶迎新年



(中央社訊息服務20170120 16:00:23)農曆新年將近，大街小巷充滿著濃厚的年節氣氛，工藝中心臺北當代工藝設計分館特與移民署合作，搶先在過年前於今天辦理金雞蠟燭DIY活動，邀請新住民參與，讓在臺灣的新住民有個大吉大利的金雞年！



本次蠟燭DIY活動，由專業蠟燭藝術創作者陳鴛鴦老師帶領指導製作。利用手的溫度將蠟變軟後，即可開始塑形，依個人創意，在蛋形上加上雞冠、眼睛及嘴巴等，屬於自己的創意手捏蠟燭雞就完成了！除了製作蠟燭DIY外，同時也品嚐泰國粽，讓新住民感受新年幸福能量。



臺北當代工藝設計分館除了展出臺灣最具代表性的精緻當代工藝，也介紹各國工藝文化。除了辦理節慶活動讓新住民參與，為讓民眾對更加瞭解新住民與其原鄉文化，臺北分館今年度也規劃辦理新住民分享會，邀請新住民現身說法，分享家鄉文化及在臺生活，並展現才藝；另外也發掘手藝藝精湛的新住民，展出精彩的創作品，呈現融合了家鄉及臺灣文化的工藝作品，預計於4月中旬展出，敬請期待！ 活動資訊活動名稱：新住民金雞蠟燭DIY活動時間：2017年1月20日活動地點：臺北當代工藝設計分館七樓（臺北市中正區南海路41號）



訊息來源：文化部



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