寒冬愛地球 貢獻己心力



(中央社訊息服務20170120 15:45:11)大愛感恩科技「修賢」系列服飾，就是取「休閒」的諧音，並用其理念下去設計，風格儉樸簡單，具端莊並落實環保愛地球的精神。修賢系列的鋪棉外套，表布與棉花都是採用100%的大愛感恩科技之聚酯纖維，誠如大愛感恩科技一直追求的100%環保，並以「功能、環保及流行」為核心訴求，從原料到製程、從人本到共生，堅持產品來源。大愛感恩科技生產回收聚酯纖維之布料具有防風防潑水之特性，日常穿著具有相當之實用性，內裡填裝了厚實鋪棉，在寒冷的冬天裡也可以抵禦低溫。



誠如上人靜思語：「內修是功，外行是德，內修外行就是功德。」從內心好好地修行，不斷地將自我驕慢、貪念、瞋怒、疑惑的心態去除，下功夫縮小自己，尊重別人，就叫做自謙。能修到縮小自己、謙沖為懷，自然就能對人謙恭有禮，時時自我反省，謹慎地待人接物，即能累積真正的功德，這也是為人應有的修養。穿上這件環保大衣，不只溫暖一整個冬天，更是親自體會垃圾變黃金，環保回收不只能夠做成實用的產品，也能夠愛護我們的地球。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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