小學生的大學初體驗！服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊 第一科大攜甲仙、彌陀國小 率先開跑



(中央社訊息服務20170120 15:42:34)寒假即將到來，有別於以往大專校院於寒暑假期間至中小學辦理營隊活動，高雄市政府教育局首次與轄區內大專院校合作，辦理「服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊」，讓中小學學生到各大專校院參訪及學習體驗。首波營隊由國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）打頭陣，於1月19日至20日邀請40名五年級和六年級的甲仙及彌陀國小學生，參加「電子風火輪營」，體驗2天1夜的大學生活。



「服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊」也於今(20)日上午在第一科大舉辦啟動記者會，由第一科大校長陳振遠、高雄市教育局局長范巽綠、甲仙國小校長陳姚如、彌陀國小王彥嵓校長，手持象徵大手攜小手的拼圖，共同宣告「服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊」正式起跑。未來將結合高雄市大專校院的特色課程、教學設備等，規劃適合中小學生的活動，不論夏令營、冬令營，讓中小學生有機會到大學體驗，由上而下真正落實扎根教育。



「服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊」的構想緣起去(105)年8月於第一科大校長陳振遠在「高雄的大學、高雄的智庫」會議中發起，以大手攜小手的方式由大學端提供資源，如教學設施、教室資源、住宿等，辦理對中小學生有益的學習活動，邀請高雄市中小學學生到各大專校院參訪體驗，亦擴展偏鄉學生視野，該提案當場獲教育局及與會學校的支持。



陳振遠表示，很感謝高雄市教育局推動「服務2.0-高雄市大專院校與各級學校攜手營隊」計畫，第一科大也很榮幸作為首場試辦學校，學校一向致力推動教育資源共享與教育向下扎根的理念，也呼籲各大專校院一起為孩子的成長學習努力。本次與甲仙及彌陀國小合作，也結合第一科大創客(Maker)教育的特色，由教授帶領大學生規劃適合小學生的電子知識，讓小學生從DIY過程，誘發學習動機，培養主動思考、動手解決問題的能力。



范巽綠表示，為協助國中小學校學生得有更多的機會體驗新興科技設備及教育環境，教育局已邀集13所大專校院共同響應本系列活動，並於105學年度寒假期間媒合3所大專校院辦理3場服務營隊，另預計於105學年度暑假期間由5所大專校院接力承接營隊活動，期望透過服務2.0翻轉傳統營隊辦理的模式，讓各級學校學生均能至大專院校教學場域進行觀摩，促發學生學習興趣，拓展學習視野，進而提升學習動機。



本次「電子風火輪營」由第一科大學務處及電子工程系規劃，藉由讓小學生動手組裝電子積木學習機械結構與電子概念。電子工程系蔣同學表示，從最容易組裝的「流線型賽車」讓小學生了解電子元件與電路短路原理，並學習馬達如何驅動輪胎等電子動力學，也發揮創意設計自己心目中最好看的賽車造型。參與的小學生個個神情專注、卯足全力，完成後迫不及待向大哥哥大姊姊拿取電池展示賽車性能。記者會這天，甲仙及彌陀國小學生各拿一台親手完成的賽車，邀請陳振遠及范巽綠參與競速活動，現場歡笑聲不斷。



經過2天1的營隊活動後，甲仙國小學生曾建榮大呼：「營隊有趣又好玩，尤其是賽車完成後的成就感很大，希望下次還有機會和彌陀國小的同學們再到第一科大來學習。」彌陀國小學生張肱賓則是謝謝第一科大的大哥哥大姊姊們，帶他們製作電子車，還帶他們玩遊戲，度過一個難忘又愉快的寒假。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207871.aspx