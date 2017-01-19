寒流來襲 市民務必做好防寒措施中央社 (2017-01-19 18:26)
寒流來襲 市民務必做好防寒措施
(中央社訊息服務20170119 18:23:42)根據中央氣象局分析預測，19日(星期四)入夜後將有一波寒流來襲，新北市氣溫將降至11度，其中21日(星期六)清晨將達最低溫，另星期六至下星期二(24日)清晨期間由於輻射冷卻效應，本市山區及沿海地區將低於攝氏11度，請市民務必做好防寒措施。
為因應本次寒流來襲，讓市民朋友平安度過寒冬，新北市政府將適時啟動防寒機制，於1月20日晚間9時訪視街友、獨居老人等弱勢族群，加強辦理相關保護措施，以防止意外事件發生。
朱立倫市長強調，市府社會局、民政局及警察局對於街友、獨居長者及弱勢族群提供協助，包括禦寒衣物及飲食住處，亦協助訪視，發現需要協助的對象主動轉報社會局介入；消防局針對防範一氧化碳中毒加強宣導，出動各轄區分隊消防車進行防災巡迴廣播，並請各里長於里廣播系統宣導里民注意防範。本次寒流預計於星期六清晨達最低溫，對本市達到最大影響，朱市長特別提醒市民朋友注意下列事項：
一、請市民作好防寒準備，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。越晚氣溫越低，盡量在天黑前離開山區步道或野外空曠地區。
二、 家中有長者或心血管疾病病史的親屬，請特別注意保暖，另外使用電暖器時，應維持室內適當之通風，以免室內氧氣不足，造成傷害。另外，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，以防火災發生。
三、市民於使用瓦斯熱水器時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即打開通往室外窗戶通風，並撥打119電話求助。
四、因氣溫劇變，會使磁磚水泥收縮過大，造成大樓外牆剝離，提醒民眾注意建築物掉落物，並儘量走騎樓。
如有市民發現需要協助之弱勢民眾，請撥打本府1999專線或本府社會局街友外展服務中心電話02-29560095洽詢或通報，本府將立即給予必要之協助，希望市府與市民一起配合，在寒冷的天氣裡過個溫暖的新年。
訊息來源：新北市政府消防局
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