春節連續假期即將來臨 台東縣警局大武警嚴陣以待



(中央社訊息服務20170119 18:03:17)106年春節連續假期即將到來，屆時觀光客及返鄉遊子將大量湧入台東，大武警分局為維持春節期間南迴公路行車順暢、預防交通事故，除邀集各相關單位召開交通疏導協調取得共識外，並針對南迴公路易壅塞地點預先規劃警、民力疏導交通，亦規劃各項交通疏導管制措施，企盼本年春節期間南迴公路能行車順暢。



今年春節自1月27日至2月1日共計六天，該分局預估初一初二北上車潮會較多，易壅塞路段為台九線432.5公里(大鳥段)及415.7公里處(多良高架橋)，如車多時大武警方將採不定時實施車輛輪放管制；南下車潮則可能於初二至初四遽增，408.5公里(新香蘭段)亦會視情況實施車輛管制，而最美麗的多良火車站將於除夕至初五將實施車輛分流，呼籲欲往台東或高屏車輛行駛內車道，前往多良火車站欣賞美景的車輛請行駛外車道；而著名景點金崙溫泉將於台9線實施長綠管制措施，亦即東66線及金崙街道停等時間會較長，除規劃替代道路並禁止甲類大客車進入東66線，請欲前往金崙溫泉的遊客依指示牌行駛替代道路。



大武分局分局長鄭穎聰表示，今年春節僅有6天連假，車潮較難分散，但警方會針對南迴公路重要景點及易壅塞路段，加強交通疏導管制作為，並呼籲駕駛人，行經易壅塞路段，勿爭道搶快，並請耐心配合交管人員指揮通行，期盼大家都能快樂出門、平安回家。



訊息來源：台東縣政府



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