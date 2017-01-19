國美館「吉年好運到─奇雞實驗室」結合3D列印及口述影像導覽 邀請視障朋友體驗



(中央社訊息服務20170119 17:13:06)文化部所屬國立臺灣美術館近年來積極推動友善平權活動，今(19)日推出開春首場活動「吉年好運到─雞年年畫特展」，邀請國立臺中啟明學校學生一同參與，體驗國美館首度結合平面版印年畫作品與3D列印技術、並由資深口述影像規劃師趙又慈老師導覽的「口述影像文化體驗活動」，文化部次長楊子葆也特別到場參與。



楊次長表示，國美館致力於推動文化平權，已經連續三年辦理「非視覺探索計畫」，發展出常態型視障服務，是文化部視障服務示範館。本次活動除以3D列印等將平面作品立體化外，更透過口述影像，讓視覺不便的民眾更能了解展覽、更深刻體會「美」與「藝術」。美術館本應推動文化平權，讓每一個人都有平等參與藝術的機會，未來希望國美館也能更進一步將活動推廣到學校教育及生活美育中。



副館長陳昭榮指出，國美館自從99年參觀人數破百萬以來，每年均有成長，去年甚至超過130萬人。因此除了特展、常設展覽外，國美館也不斷思考提升展覽質量以及表現方式。本次的活動結合五感體驗，期望帶來新的觀展經驗，也特別感謝文化部的挹注，資策會及專業人士的指導，及感謝學生們的體驗，讓國美館能吸取不同經驗，做為未來活動的修正與進步的動力。



國美館本次配合「吉年好運到─奇雞實驗室」，首度將口述影像的非視覺服務技巧，結合應用於3D浮雕觸摸作品以服務視障民眾，期待結合精準的口述影像引導，讓視覺不便的參訪者透過3D科技的應用體驗不同型態與尺寸的觸覺，得到更多元、有趣的非視覺藝術形式體驗。今年特別規劃教育體驗區，將五感體驗的設計概念運用於三件首獎作品：范銓祐《吉啼舞春》、金昱慈《知福富足》、及楊紋瑜《鳴春》。除了整合3D列印技術，開發1:1的3D列印立體浮雕畫以及擬真立體版與Q版雞模型等觸摸教具服務視障觀眾外，更結合全息浮空投影、嗅覺體驗、動手拓印以及「i藝國美館」APP內的尋寶活動等，透過互動、趣味的詮釋手法，讓所有觀眾都能更容易瞭解版畫創作的特色，體驗版印年畫的節慶氛圍，創造不同的藝術體驗。



中華民國第32屆版印年畫「吉年好運到─雞年年畫特展」目前正在國美館203至205展覽室展出，共展出82件精采作品。教育體驗區即日起至3月12日止在國美館203至205展覽室外空橋推出。本展由財團法人資訊工業策進會與經濟部工業局特別提供3D列印技術贊助，有興趣的民眾除了到國美館現場體驗3D列印與浮雕作品展示外，亦可於推廣網站http://fastlab.tw/ 免費下載列印相關模型製作程式。期待透過版印年畫與3D列印創客精神的趣味結合，吸引更多族群的關注，達成藝術多元學習的推廣使命，竭誠歡迎所有興趣的民眾一起參與。



今日到場的貴賓還包括，贊助單位財團法人資訊工業策進會蘇婉茹專案經理、王文男博士、萊馡文創股份有限公司林柏均執行長等出席活動，文化部身心障礙者文化參與推動小組館所代表，新竹生活美學館陳玉惠組長、陳美虹小姐以及彰化生活美學館黃維忠組長及邵湘凱先生、易君珊老師等也蒞臨指導。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207812.aspx