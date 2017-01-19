科博館寒假週一不休館送好禮 給您喜氣滿滿的科普大平臺



(中央社訊息服務20170119 16:59:21)新的一年就應該奇「雞」連連！科博館正展出的《腦中乾坤：心智的生物學》特展，展至今年2月28日(二)，寒假期間週一不休館，要讓觀眾天天都有機會動動腦。為鼓勵週一參觀，科博館推出「寒假週一看展分享趣，好禮送給您」活動，凡購票參觀《腦中乾坤特展》並分享4月份接續登場的《敦煌風華再現》特展預告影片，即有機會獲得限量紅包袋及臺灣燈會奇雞小提燈。1月23日贈科博館專屬紅包袋；2月6日贈小提燈。 《腦中乾坤：心智的生物學》特展是臺灣首次認知神經科學大展，推出以來深受大眾喜愛，展場中有許多互動展品，「貓耳朵」、「賽馬遊戲」、「錯覺屋」等，都是超人氣展品，千萬不要錯過看展覽、長知識、拿好禮的機會!



「寒假週一看展分享趣，好禮送給您」活動說明：「咕咕咕，源源不絕紅包樂」，限量紅包袋300份：1.活動日期：106年1月23日(一)2.贈送方式：憑《腦中乾坤》特展門票並分享《敦煌風華再現》特展預告影片即贈送科博館專屬紅包袋1份(1份6包)。3.贈送地點：腦中乾坤特展入口處 「奇雞小提燈 燈燈好福氣」，雞年限量小提燈200盞：1.活動日期：106年2月6日(一)2.贈送方式：憑《腦中乾坤》特展門票並於現場分享《敦煌風華再現》特展預告影片即贈送小提燈一個。3.贈送地點：腦中乾坤特展入口處



備註1:《敦煌風華再現》特展影片分享說明：



1.LINE、WeChat、M+Messenger、WhatsApp等社群媒體轉傳給5個人或5人以上群組，經現場人員確認後即可獲得贈品。2.FaceBook、Twitter、Google＋、Blogger、Instagram、snapchat等社群平臺分享，經現場人員確認後即可獲得贈品。



備註2:《敦煌風華再現》特展預告影片可任選1部分享



特展預告街訪篇: https://www.youtube.com/watch?v=WAkvkgAhKpU&list=PL8F176E2DF464535F&index=1特展預告動畫篇: https://www.youtube.com/watch?v=svZiXoAN8qA&list=PL8F176E2DF464535F&index=2



訊息來源：國立自然科學博物館



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207810.aspx