打破產業藩籬 改寫金融業DNA 金融科技銳不可擋 勤業眾信：掌握三大核心 強化FinTech資安與法遵防火牆



(中央社訊息服務20170119 16:54:03)金融科技（Fintech）蓬勃發展，全球新興金融科技業者融合科技及創新之力，逐漸搶攻傳統金融的各項業務領域。台灣產官學界亦積極布局，加速台灣金融科技發展。有鑑於此，勤業眾信聯合會計師事務所與中信金融管理學院共同舉辦「金融趨勢系列論壇」，第三場活動「金融3.0－迎向金融科技，金融業者之契機與挑戰」於今（19）隆重登場。



勤業眾信總裁郭政弘表示，根據勤業眾信日前發布「金融科技，全球互聯－全球金融科技中心評估報告」，倫敦、新加坡、紐約、矽谷與香港為全球前五大最利發展金融科技中心的地區；而相較於傳統金融重鎮，科技重鎮「矽谷」以黑馬之姿入榜，意味著金融科技崛起，金融業者將不再只是單打獨鬥，更需尋求跨界跨業策略聯盟或併購轉型契機。



郭政弘指出，台灣金融科技發展近年快速成長，並且受到產官學重視，金管會推動多項政策，如制定第三方支付專法、金融科技發展策略白皮書，而立法院近日也初審通過八大金融相關法律修正草案，導入監理沙盒機制，行政院同時推出「金融科技創新實驗條例」，展現出政府各界對金融科技創新發展的期盼與努力。



郭政弘提醒，金融科技發展使金融行為不再受限時間與空間，但金融科技帶來的便利性，亦同時伴隨著風險，金融業者應更關注資訊安全及法令遵循，以求創新發展及業務拓展之際無後顧之憂。



總統府資政吳榮義致詞時指出，改革、創新、培育人才是現今台灣經濟最值得探討面向，建議新政府應構思如何進行資源配置，以推動台灣創新能量；中信金融管理學院校長施光訓則表示，創新科技的發展帶動大數據、區塊鏈等趨勢崛起，逐步改寫金融業DNA，成為傳統金融業轉型、籌打亞洲盃的重要動能，建議在金融服務「虛實整合」之際，應強化新服務人才與人才轉型培育策略。



金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛指出，台灣的金融科技發展以「資訊安全」為基礎，並朝「促進效率」、「公平對待」的目標邁進，金管會已研擬十項金融科技發展推動計畫。未來，無論是金融業運用科技創新服務，或是科技業跨足金融服務，皆必須符合資訊安全、反洗錢與反恐國際規範及法令遵循等相同的原則。政府除了針對金融科技趨勢和數位金融現況，逐步調整金融檢查重點外，也持續擴大線上金融服務範圍、行動支付的運用與創新程度，同時不忘兼顧對金融從業人員之培育，及維護傳統金融服務型態之民眾權益。



四大方向 驅動金融科技發展新引擎



政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，金融科技已在改變全世界，將破壞式創新金融業面貌。未來，台灣發展金融科技可聚焦於「監理沙盒法規與監理」、「區塊鏈應用與創新」、「保險產業應用與創新」與「落實企業社會責任」四大發展方向。



王儷玲指出，金融科技的發展已經拉高到國家競爭力的策略布局，英國、美國、新加坡、香港、韓國、澳洲與中國等，都由政府制定相關政策，推出各項鼓勵措施及培植計畫，引領金融科技產業發展。台灣也於2015年起，持續完善數位化金融環境。其中，金管會先後成立「金融創新小組」與「金融科技辦公室」，檢視金融科技法規、規劃發展策略；2016年亦頒定「金融科技發展策略白皮書」做為推動政策的指導原則，以鼓勵金融業創新。



然而，隨著國際關鍵金融科技技術步上軌道，王儷玲建議，政府應加速落實「監理沙盒」之試辦與法規開放，並成立金融監理沙盒跨部會協調機制。同時，也應建立大數據分析與即時量化分析系統等「金融監理科技機制」，以提升資訊安全與風險管理；而區塊鏈的應用創新亦為重要發展方向，不僅可建立供應鏈金融平台，整合跨產業融資需求，亦可優化銀行與證券的支付與清算系統。



此外，王儷玲也提到，台灣保險業目前面臨資金過剩、投資不足等問題，將有望透過金融科技衍生的創新投資商品得到改善。她舉例，透過駕駛行為計費保險（Usage-Based Insurance, UBI）機制，保險公司可分析駕駛數據記錄，精算不同習慣所致風險與適用保費。最後，金融科技也可透過智能合約（Smart Contract）降低人為失誤與成本，且透過區塊鏈同步處理機制，協助資金導入至都市更新、政府公共建設、社會住宅與高齡化長照基礎建設，具體落實企業社會責任。



打造資安防火牆 數位風險治理為關鍵



勤業眾信風險管理諮詢公司資深副總經理溫紹群表示，金融科技生態系是動態、跨產業、跨虛擬與實體的，各利害關係人將呈現競爭又合作的運作型態。成功的金融科技生態系，除需仰賴具有自我強化與創新的能力平台，以串接物聯網、人工智慧、機器學習與區塊鏈等科技技術，更重要的是，須建立資訊安全防護機制。



溫紹群指出，打造金融科技資訊安全防火牆有三大核心議題。第一，為「身分識別及交易風險管理」。由於使用者從臨櫃轉向虛擬金融環境，造成驗證傳統KYC（Know your customer）程序莫大的困難，如何利用科技達成事前徵審、事中監控與事後調查以核實身分及信用紀錄，進一步控管交易風險，並加強生物辨識等身分識別科技，成為虛擬環境風險管控的重點。



第二，為「消費者權益及隱私資料保護」。金融科技積極打造「以客戶為中心」的數位化服務，但也對個人隱私造成威脅。為了有效降低個人資料外洩的損害，業者須對資料進行適度加密、匿名處理並去識別化。然而，一旦資料被去識別化後，「資料被重新識別的風險」也隨之來。因此，當資料處於非預期揭露時，應能自動產生移除、回收或要求停止使用等應變處置，以符合個資法之規範。



第三，則為「新興科技監理」。科技帶動金融科技發展的同時，法遵科技（RegTech）也應運而生。法遵科技可利用資訊科技，廣泛蒐集各國金融監理制度與法規要求，提供分析與管理的工具，建立動態智慧監理機制，協助生態圈遵守法規要求，以降低作業風險。未來，更多風險將可透過預警分析與事中監控得以掌控。



善用四大策略 區塊鏈多元應用高速起飛



中國信託銀行數位金融處副總經理蘇美勳表示，區塊鏈為「分散式帳本」的技術，透過多方合作，使網路交易更安全且有效率。金融業可應用區塊鏈技術，處理跨境匯款、貿易融資、紅利點數與保險等業務，相較於傳統金融服務更能增進效率、降低成本、減少風險與開拓業務。然而，綜觀全球金融機構發展區塊鏈技術，不脫離「參與聯盟」、「策略合作」、「投資布局」及「建立實驗室」四大策略範疇。



蘇美勳說，目前國際主要的區塊鏈聯盟有R3、Hyperledger與 ChinaLedger。其中，以 R3 聯盟聚焦在金融領域最為專精，全球共有超過 70間銀行參與其中。此外，亞洲許多國家也展開行動，例如：日本由Ripple籌組「跨境匯款鏈」、韓國聚焦「股權區塊鏈交易平台」、新加坡積極耕耘開發「貿易融資」案例、香港則關注「不動產融資」，各國皆以其最具利基型的金融服務，群策群力發展區塊鏈技術，建議台灣政府應領軍籌打、不落人後。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207809.aspx