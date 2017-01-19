景文科大綠建築建材物業養護人才育成成效斐然



(中央社訊息服務20170119 16:47:00)景文科大環境科技與物業管理系產學平台攜手、獲得產業學界社區一致好評。



景文科大「環境科技與物業管理系」為全國第一個成立物業管理專業的系所，擁有全國唯一「物業環境衛生安全專業教室」及300坪室內空間的「物業專業室內外建材養護施作場地」，整合產學界的綠色清潔、綠色養護工法、確效檢測及石材修復等專業知識與實作教學，形成「教、訓、做」一貫化的理論實務整合的物業養護人才培育鏈。 景文物業管理專業教室及場地設備，已投入經費逾800萬元，其設施包括：室內外實作場地、多媒體影音教室設備、進口凱馳機具設備及保養SOP、專業藥劑材料及管理室、IOT雲端倉儲管理庫房、揮發空氣檢驗實驗室、排放汙水檢測實驗室、殘留滅菌確效檢驗室。 景文物業管理系採「雙師教學」，結合校內專業教師及業界師資，「雙師教學」並以數位化創新教法翻轉同學對於學習的傳統印象，學生學習反應熱烈。課程中主要是教導學生專業機具操作及各類室內外建材綠色養護工法，施作耗材注意事項與使用規範，同時推動社區服務教學活動，藉由各面向培養相關人才符合產業界及社區的期待。 景文物業環境養護訓練課程對於產業、社區、學校的綠色物業環境推動成效卓著，與台灣物業管理學會共同辦理物業經理人精業課程，提供我國綠建築建材養護專業產業人才培訓專業基地。



訊息來源：景文科技大學



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