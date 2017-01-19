「熱情、善良、關愛」溫暖周遭



(中央社訊息服務20170119 16:53:13)黃千紅女士是台東縣多元移民關懷協會的會員，1998年嫁來台灣育有2女，但因與先生個性不和經雙方協議於2005年離婚，此段婚姻僅維持了7年。離異後黃女士在台沒有親人及友人的協助下獨自帶著小女兒在外謀生。



為了照顧小孩，在沒有經濟基礎下，總要想辦法賺錢養活自己與小孩，於是先後向就業服務站報名學習中餐烹調班、西點烘焙班；在認真學習中皆能順利的考取中餐及西點烘焙的丙級證照，這一路走來要學習一技之長及照料小孩可以說是辛勞倍加，為了配合小孩的作息時間，黃女士毅然決然投入產險業務並考取證照，現從事汽車業務，雖然辛苦，為了小孩皆能忍受努力賺錢養家。



雖未與大女兒同住一起生活，但身為母親對女兒的愛，一絲也沒減，經常給予關懷付出，小孩在校學習成績不錯、品性端正不需父母擔心；母女三人感情形同姊妹互動良好。與鄰居聯絡頻繁，關係良好、敦親睦鄰、守望相助，一同為社區的發展、治安與環境的維護，盡最大的心力。黃女士感念社會給予的協助，懂得以回饋感恩的心態，時常利用空閒積極參加社區公益活動，主動關心照顧新住民，並給予適時的協助與捐款助人。



此外，黃女士也積極參加協會的各項活動，秉持著一份熱情、善良與關愛盡量的去溫暖周邊的人；所以與大家的互動的情況十分良好，很快融入協會的大家庭中，堪稱是一位勤勞儉樸認真的大陸配偶。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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