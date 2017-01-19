國立臺北大學音律電機資訊大樓開工動土



(中央社訊息服務20170119 16:28:52)「國立臺北大學音律電機資訊大樓新建工程」於今天上午10時在三峽校區舉辦開工動土典禮，由李承嘉副校長主持，捐贈人音律電子公司呂惠清董事長與本校師長同仁均到場觀禮。本項工程規劃為地下1層地上8層之銀級綠建築，總樓地板面積為14,876平方公尺，主要為電機資訊學院師生教學研究使用，工程內容包含演講廳、教室、辦公室、實驗室、研發中心、會議室及教師研究室等，預定2018年9月完工啟用。



音律電子公司創辦人周禮復與呂惠清夫婦均為臺北大學前身法商學院畢業校友，為感念已故電機資訊學院劉萬榮前院長與回饋母校，在陳銘薰前副校長聯繫之下，周學長決定捐贈4億元興建音律電機資訊大樓給臺北大學，2015年5月與薛富井前校長簽訂捐贈契約。因契約內容修改，於2016年4月20日由何志欽校長重新締約。周禮復學長亦經電機資訊學院舉薦，於2016年4月成為國立臺北大學創校以來首位榮譽傑出校友暨名譽工學博士。即使周學長因病逝世，呂惠清董事長與其二位公子周世軒總經理、周玉庭經理仍然遵循遺願繼續推動。在電機資訊學院陳裕賢院長多方奔走聯繫以及總務處林恭正總務長、營繕組林瑞瓊組長等同仁積極辦理下，本工程委請潘冀建築師事務所設計與監造，順利通過都市設計審議審查，並獲新北市工務局核發建築執照，由應州工程有限公司得標施做。



開工動土典禮由鼓陣表演與祥獅獻瑞送上好彩頭與旺來鳳梨開啟序幕，接著由潘冀建築師事務所蘇重威建築師說明音律電機資訊大樓的設計理念與特色。建築以鳶字為整體意象，搭配形似早期資訊時代PUNCH CARD的開窗設計，融入三峽校園景觀，一樓與地下一樓雙入口廣場並可作為活動舉辦之用。李承嘉副校長致詞時對周禮復與呂惠清學長表達由衷的感謝，並期盼這棟建築讓電機資訊學院有自己的家。呂惠清董事長致詞時表示，周禮復學長深感母校教育恩情，也曾經在電機資訊學院講課而有深厚感情，並因為愛好音樂而在學校舉辦過大型音樂會，最後決定捐贈大樓來回饋母校。薛富井前校長則細數與周學長的聯繫經過，特別欽佩他的慈悲與善行義舉。陳裕賢院長亦特別感謝推動捐贈的陳銘薰前副校長與總務處在工程方面的協助。



在音律電子公司呂惠清董事長與應州工程有限公司張斯閔董事長簽約後，由周世軒總經理主祭、呂惠清董事長、李承嘉副校長、薛富井前校長、周玉庭經理、蔡茂雄副總經理、蘇重威建築師、張斯閔董事長、陳裕賢院長、莊東潁主任、李叢禎主任、王蘭芬前主任、林瑞瓊組長等陪祭進行祝禱儀式。緊接著執鏟開工動土，宣佈音律電機資訊大樓工程正式啟動。



訊息來源：國立臺北大學



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