偏鄉企業群聚吧!提案申請最高補助金額95萬元



(中央社訊息服務20170119 15:51:27)一群地處偏鄉的微型店家，靠著「群聚」的力量一起在網路上打群架，從不懂社群行銷、電商，到發展出線上線下整合的創新服務模式，他們共伴成長，也開拓了更多商機。 經濟部中小企業處推動「中小企業e化塑造群聚」、「中小企業數位應用群聚」，透過群聚輔導模式協助偏鄉中小企業利用多元數位行銷工具、串聯產業價值、整合彼此資源，使具地方特色的產品及服務能夠藉由電子商務與數位行銷提升品牌能見度、擴大規模經濟、優化營運管理，進而降低營運成本、搶攻數位商機。



計畫輔導現正開放提案申請，只要能召集8家產品服務性質相仿或互補的中小企業組成群聚，偕同有熱忱、願意付出的專業顧問攜手合作，就有機會接受輔導，一起學習如何運用網路工具行銷せ營運，進而發展服務創新模式，增加網路能見度並獲取更大的商機。



接受計畫輔導的亮點群聚領導人火星糖發明人周秀林說，因為結合志同道合夥伴發起「一起愛高雄」群聚，從小蝦米變大鯨魚，一顆糖也能賣出千萬業績。



透過計畫的完整輔導，愛媽咪伴手禮群聚希望傳遞養生天然滋味的媽媽們，有一半以上是只有一、兩人的微型企業，卻能群聚起來串聯17個網路通路平台將商品販售到全台，她們的故事還被拍攝成微電影せ出書。



成員跨高屏、台東地區，身分含括二代返鄉、青年創業等的「農情覓e 合作經濟」群聚，除了共同開發出的芭樂蛋糕、薑黃餅せ紅藜麵包等商品，在群聚夥伴的店裡獨賣，更發展出參展用的標準商品套件，一家參展等於全部參展。「你的店就是我的店」的合作方式，更體現群聚的力量，豐富彼此的商品內容，增加銷售業績。



計畫中除了協助婦女開拓商機，發展群聚商品外，更扶持青年一起同行。本身是GO味台灣群聚成員、同時也是阮的肉干創辦人阮啟偉認為，網路讓店家迅速累積人氣，「以前要30年才能變老店，現在3個月就能變名店。」像他這樣的青年如果沒有齊心向前的夥伴一起共享資源、共創商機，是不可能成功的。群聚夥伴的支持，勝過一個人單打獨鬥。一個人或許走得快，但一群人才能走得遠。



像這樣的群聚故事還有很多。隨著電商朝向行動上網「手指經濟」趨勢發展，為微型店家增加了許多接觸消費者的機會，而群聚提供了中小企業，特別是偏遠地區的微型店家一個共伴成長、一起在網路上打群架的模式。店家在籌組成群聚前，應該先想清楚共同目標是什麼？希望觸及那些市場？有清楚的目標，才能有良好的合作過程，讓群聚發揮更大效益。



群聚輔導提案申請於106/2/8(三) 17:00截止收件。詳情請見計畫官網公告，更多群聚消息，歡迎關注「頭家愛行銷」粉絲團。



公告網址：https://goo.gl/87aGJv聯絡方式：中華民國資訊軟體協會 (02)25533988轉e化服務處



主辦單位:經濟部中小企業處執行單位:中華民國資訊軟體協會



訊息來源：中華民國資訊軟體協會



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