育達科大雲林送暖 善傳九年 學期約定 傳愛久久 李昊曈副校長/博士清寒優秀獎學金



(中央社訊息服務20170119 15:50:03)中華管理發展協會向來致力於協助產業解決經營管理與多元發展問題，並協助人才培育與提升管理績效，連續第九年辦理紀念育達科大前副校長李昊曈博士清寒優秀獎學金發放，去年分別於12月21日及23日在育達科技大學、雲林縣崙背國中與東興國小舉行頒獎典禮，獎勵三所學校清寒優秀學生。



身兼中華管理發展協會理事長暨獎學金審查委員會主任委員的王育文董事長於致詞時表示，育達科大已故李昊曈副校長對育達教育體系的發展具有相當貢獻，過世後由其遺孀--育達科大馬美蘭老師發起獎學金，獎勵育達科大及李副校長就讀的中小學清寒優秀學生。這個獎學金的舉辦，主要傳達受獎學生為人處事應具備的三心精神：飲水思源的心、積極進取的心、善良助人的心。而所有參與同仁，也在辦理的過程中，感受到助人的意義與人情的溫暖。



王董事長特別準備具有王創辦人廣亞博士的人生勵志小語之聖誕新年卡片，親自書寫贈與每位受獎同學。此外，在大學部部分，挑選本校第一個自創品牌YDU Café禮盒贈與受獎學生，傳達「YES,DO IT FOR YOU」的概念；在國小部分，以驚奇為主題，挑選今年流行之寶可夢背包及神奇吸管與彩繪膠帶，贈與國小受獎學生；在國中部分，以溫暖傳情為主題，挑選象徵溫暖的保溫水瓶及本校YDU Café禮盒贈予中學受獎學生。



訊息來源：育達科技大學



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