將學以致用 並回饋社會



(中央社訊息服務20170119 15:55:03)劉婉純自北京嫁來臺灣落地生活，從陌生到熟悉，越來越熱愛這塊土地，臺東就是我的第二故鄉。從小生活在大都市的我，嫁來臺東的鄉村；從企業的中階管理人員，至鄉村做散工，過程中，有汗水、辛酸、失落。



劉婉純說，現在的我積極參加志工培育訓練課程及職業工會所辦理的技能學習，通過訓練和學習讓自己更知道，我的所學是取之於社會更要回饋於社會。當時台東縣育仁中學觀光科高三年級的同學正面臨著考試，學校缺少師資，觀光科主任找到了我，對我說：「大姐妳的烘焙基礎很好，可以幫我們訓練學生嗎？」為了這些辛辛學子，當時我毅然的答應幫助培訓學生並且是義務教學，為使這些高三同學考取丙級證照，每一個細節都是手把手的教學，同學們也非常勤奮的學習，之後，參加培訓的同學，全數都考取了烘焙的丙級證照，得知消息後，我真的非常感動，為他們喝采，自己小小的付出、加上同學們勤奮的練習下，最後都得到了肯定，這是一種喜悅，還帶有一種成就感。而在教學的過程中，自己也學習到很多寶貴的經驗，當天要教學的課程前一晚我也都會進行複習，複習中，也提昇了自己許多，希望今後能以活到老學到老的精神，作為自己的座右銘，更希望藉由所學能學以致用。



參加志工基礎教育訓練課程，學習到助人為樂，為社會服務。參與志工服務「臺東縣多元移民關懷協會」的各項活動我都會積極參與。協會連繫著我們來自各省份姐妹的情感，在各項活動中增加了姐妹間的友誼，那是有一種回到娘家的感覺。



如今，愈來愈熱愛臺灣，尤其在臺東的這塊土地上已生活了20年，好山好水、純樸自然是我最愛的地方，還有好朋友好姐妹的相互扶持我對臺東的愛；更重要的是女兒對我的關心、安慰與貼心；讓我更加感動，有群好姐妹、好朋友讓我在臺東不再孤單，感恩女兒每到過年回到台東，讓我們的家更感覺溫暖，我會珍惜當下珍愛我及我所愛的人。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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