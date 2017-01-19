廣西的巧手 從街頭藝人到講師



(中央社訊息服務20170119 15:52:12)劉智慧來自大陸廣西省桂林市，2008年3月，年僅22歲，因好奇跟姑姑去相親會，認識了現在的先生。還沒來過台灣之前，感覺台灣應該是個繁榮昌盛生活便利的大都市，可來了才發現和想像中落差蠻大的。



劉智慧說，剛來台灣吃的方面比較不習慣，公公知道我吃不適應，就常常讓我先生帶我去外面吃我喜歡的東西。家裡的人都對我很好，把我當成自家女兒，以前我來時沒有工作證，不能去工作，公公婆婆也會問我有沒有錢花用。



劉智慧說，101年時認識了艾馨婦女協會的志工謝素翠，在她的邀請下，第一次參加課程就是春仔花，我也分別在彰化、臺中、南投都考了街頭藝人執照，艾馨婦女協進會工作人員也會一起幫忙顧攤，慢慢也越來越有成就感，家人也很開心看到我有這樣的成就與收入。



我也很努力繼續學習，到彰化參加春仔花的技藝研習，希望讓自己的技巧更成熟，學習到更多變化，技術不斷鑽研創新，也讓我受邀到不同單位授課，像海線外配中心、彰化溪厝，還有艾馨幫我規劃了一系列課程，並邀請我擔任講師，這對我來說也是一大肯定。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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