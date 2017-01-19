動手做料理 開口學越語



(中央社訊息服務20170119 15:56:30)傑出婦女楷模范氏太霞民國95年嫁來台灣，協助先生營造公司並於有空的時候積極進修，同時也透過志願服務接觸人群機會，開始協助新住民姐妹，擔任新住民當家協會理事長。



擔任越語通譯：1996年因為擔任越籍公司的翻譯，來到台灣，認識先生，為了「愛」跨海嫁來台灣生活，2008年當時嘉義縣生命線招募服務志工，自己就鼓起勇氣，前往服務的行列透過一系列的訓練，接著開始協助從越南來的姊妹一直到現在，投入時間關懷弱勢，亦邀請自己的先生和女兒一起參加社會公益服務幫助人。



參與社區服務：運用有空的時間，加入社區媽媽或協會，做規劃節慶活動或是提供翻譯協助，促進社區居民更加認識新住民朋友，使姐妹們在生活適應上能更順利，有時候會與社區中有娶越南新娘的家庭，透過自己努力的見證，改變社區居民的認同，分享自己生活的智慧，幫助更多人關懷與體會跨文化家庭的喜怒哀樂。101年開始擔任新住民母語教學講師，目前在嘉縣11所學校和社區大學教越南話的范氏太霞說自己上課方式很隨性，除教授單字和句型，最喜歡透過融入生活方式，教學生最基本又用得到的越南語，包括開辦「越南食堂」就是方法之一，讓孩子們從動手到入口，都能學到越南字話，有孩子還因此開玩笑說「好吃到忘了越南話怎麼講」。范氏太霞說，語言學習就該生活化，吸收才會快，透露除了開辦食堂，接下來還有服裝走秀。



協助姊妹配偶：在自己的公司，邀約2位新住民配偶與自己先生一同工作，穩定其收入。同時也成為這2個家庭中經濟紛爭溝通橋樑。由於願意付出與分享，讓自己發現世界更廣闊的一面，他學習用更寬廣的視野，使自己及家人有加倍的祝福，面對生活有更多的體會。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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