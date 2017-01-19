「坊隅掠影--廖美蘭2017彩墨創作展」29日起在國立國父紀念館寫實展出



(中央社訊息服務20170119 15:37:29)「坊隅掠影--廖美蘭2017彩墨創作展」將於106年1月29日起至2月6日止，在文化部所屬國立國父紀念館3樓德明藝廊展出，展覽兼容氣勢恢弘的人物描寫及溫柔婉約的動物刻畫，精湛的寫實功力及技巧，展現不同以往常見的彩墨風格。



看似優美的意象背後，廖美蘭的畫作隱藏著對生命流轉的深沉思考與耐人尋味，她將城市角落裡習以為常或視而不見的人事物，轉化為動人的形象，傳達出堅強的生存意識及生命韌度;其作品以具象寫實的創作語彙，呈現眾生的生命樣貌，引領大家領略世間動人的真情，同時承載著許多人生故事與冀盼，表達對芸芸眾生命運的關切及對自我存在價值的思辨。



廖美蘭兼擅西洋繪畫嚴謹的造型基礎與多變的筆墨樣式，以精湛的寫實技法，傳遞出令人動容的人間情味，除了鍾情於刻畫老人斑鬢中的逝水年華、白髮蒼顏裡的歷歷紅塵，潛心於描摹孩子天真爛漫純真無邪的無憂童年，著墨於親子間的幸福溫馨與真情流露外，亦喜描寫小動物令人疼惜的可愛萌樣。



該展共展出50件作品，除多幅彩墨巨構氣勢恢弘粲然可觀外，精緻小品亦讓人輕易感受到簡單生活中的微小幸福與優雅情韻，引領觀眾在當今眼花撩亂的藝術洪流中尋找最原初的感動，具象的畫面所承載抽象的哲學思維與豐實的文學厚度，亦值得讓人細細品味。



展覽期間適逢春節，誠摯邀請各界藝文愛好者蒞臨觀賞，與藝術家廖美蘭本人交流雅敘，也藉著凝視與感受來完滿她繪畫的立體生命，該展相關資訊請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站: www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546。



訊息來源：文化部



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