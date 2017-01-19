關係企業加持開大門 德霖學院畢業生平均擁有0.7~1.2個就業機會



(中央社訊息服務20170119 15:26:26)技職教育講究務實致用，如果學生從入學開始就能以企業用人方式來訓練，學生可以縮短學習摸索、增加學習效能，學校也可以將資源聚焦、發展特色，企業更能降低楚材晉用的成本、快速培養核心幹部，這種三贏的模式在德霖技術學院被發現。



德霖技術學院與宏國集團事業群今天簽訂產學合作合約，該校羅仕鵬校長表示「德霖技術學院是一所座落在新北市土城區的技專校院，該校在民國55年創辦，以配合國家教育政策、培養術德兼修手腦並用之工業、商業、不動產、餐飲休閒等專門技術人才，進而達到國家經濟發展之目的，是宏國集團事業群的教育志業版圖之一」。「宏國集團事業群旗下，包含擁有全國大規模的凱撒飯店連鎖關係企業之外，另有龐大的營造、建築設計、不動產銷售等關係企業，如甲山林建設、李祖原建築師事務所、龍采室內設計、台北101營建團隊-熊建會等數十家業者，皆與本校相關系科進行業師教學、證照輔導、校外參訪、職場體驗、校外實習等校企合作，學生一入學就開始以企業用人方式來訓練，充份打造就學就業一條龍的技職教育理念」。



宏國集團事業群簽約代表-凱撒飯店 武祥生副總裁表示，「德霖技術學院設有不動產學群、休閒餐旅學群、商管學群、電資學群，相當吻合集團人才的需求。例如，凱撒飯店連鎖，直接可以對應的系科包含餐旅管理系、餐飲廚藝系、休閒事業管理系、應用英語系、會展與觀光系等；而間接可以對應的系科，諸如工程部、資訊部，亦需要該校機械工程系、電子工程系、資訊工程系、電腦與通訊系畢業生，而行銷業務部、採購部、人資部、財務部，則需要企業管理系、創意產品設計系、室內設計系等畢業生貢獻所長；人才供給與需求的對應關係可以說是百分百吻合」。



此外，「台北101營建團隊-台灣熊建築工程促進會，可對應的系科有土木工程系、不動產經營系、室內設計系。而甲山林建設、李祖原建築師事務所、龍采興業，可對應的系科有室內設計系、土木工程系。其他還有台北101，可對應的系科有應用英語系、休閒事業管理系。永慶房屋、東森房屋、住商不動產，可對應的系科有不動產經營系」。「能與德霖技術學院合作，共同為學生縮短學習摸索、增加學習效能，也讓同為宏國關係事業群的學校能將資源聚焦、發展特色，公司本身更能因此快速培養核心幹部，這種人才供應鏈的生校企三贏合作模式，將立即活化集團人才資料庫的建置」。



據悉，宏國集團事業群，每年將開出近千名的就業機會，能充份結合該校各位系科學生的就業需求，讓每位畢業生平均擁有0.7~1.2個就業機會，實在是個大手筆的合作，是學生最大的福氣。



訊息來源：德霖技術學院



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