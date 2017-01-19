育達科大 15級育達專班(閩台)完美展示赴台成果中央社 (2017-01-19 15:26)
育達科大 15級育達專班(閩台)完美展示赴台成果
(中央社訊息服務20170119 15:25:04)2016年12月29日，知行兩岸文化社承辦了以“親始遠古源，情系閩台淵”的陸生赴台成果展示在育達科技大學綜合一樓大廳落下帷幕。本次活動有幸邀請到育達科技大學王育文董事長、莊謙亮副校長、育達專班陳建民主任、福建外經貿學院占陳曦輔導員等多位領導及老師蒞臨指導。
本次開幕儀式以各組心得報告爲主，特別透過情景劇的方式將大家的報告串連在一起，讓大家更容易去理解陸生赴台的具體成果。報告主要分爲：ぇ騎行組的辛酸之路 え烹飪組的美食之味 ぉ茶飲組的甘苦之行 お景點組的臺灣之旅 か健身組的兩岸之比等五個主題，展現優秀赴台成果。有騎行之路上所遇到的風雨，有烹飪學習上的地道之法，有茶飲組的創新做法，有景點組的俱佳視頻之作和臺灣風景，更有對比兩岸健身文化差異的精闢分析，不僅凸顯出專班學生赴台研修的認真態度，更展現陸生熱愛實踐，從實踐中學習的成果。對此，王育文董事長、莊謙亮副校長等多位領導都對本次閩台見學成果展大爲贊賞，專班陳建民主任更表示希望同學回到福建外經貿學院一定要再舉辦一次，將成果與福建外經貿學院的師生分享，藉以擴大赴台學習的成效。 專班學生赴台四個月，學習的不止知識，更是學習文化，學習實踐。在台研修也即將結束，赴台學生也有不少在臺灣獲得的成就等等。透過這次的成果展示，展現陸生在台研修風采，爲赴台學習生涯畫上一個完美的句號。
訊息來源：育達科技大學
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