服務為目的 挑戰別人眼中的不可能



(中央社訊息服務20170119 15:33:09)楊淑君，祖籍是廣東省，民國93年帶著家人擔憂的眼神與懷著對新生活的期待，來到陌生的環境，扮演陌生的角色：媳婦、妻子、妯娌、母親…甚至別人口中的「陸配」「阿陸仔」「大陸妹」…很多奇怪的稀有名詞，政治因素的種種限制加上當時台灣社會對陸配的刻板印象，讓她從美好生活的期待中驚醒！原來我們是整個社會體系中的弱勢團體。



楊淑君說，民國94年女兒的到來，轉移了注意力，忙碌就沒時間抱怨，剛好有機會參加一些免費自我成長課程，認識了一些同是對岸嫁來姐妹，慢慢有自己的生活圈，我想既然改變不了環境，就要改變自己的心態；與其抱怨生活不如好好生活，於是我開始用心學台語、學注音、學著去融入台灣的在地文化，也去考機車汽車執照，克服交通問題。



楊淑君說，因緣際會之下，民國100年我加入德商安聯人壽，做高挑戰的業務工作，除了大量吸收公司給的教育訓練，我很認真在本業的工作，因為我想代表陸配挑戰別人眼中的不可能，幫助別人成就自我，一分耕耘一分收穫，多次得到公司獎勵，也接受德商安聯人壽招待出國旅遊。



楊淑君指出，業務工作時間彈性，可以做自己想做的事，心想，我很感謝在我低潮的時候鼓勵我幫助我的人！在我有能力的時候應該去付出我的一點點微薄的力量，回饋台灣社會，也為我的下一代做個好榜樣；我到中華民國婦幼關懷成長協會做志工。目前擔任志工隊副隊長，承四民里里長，也是我們義警分隊長江麗慧里長的推薦之下。很榮幸到台中市第五分局四平派出所擔任義警；成為人民保母的小助手，目前已服務五年以上，我總是懷抱著人生以服務為目的，也就是青年守則「助人乃快樂之本」漸漸的我也得到社會民間團體，工作單位一些肯定。



我深知需要努力的空間還很大，衷心感謝台中市潮洲同鄉會的推薦，並承蒙中華臺灣潮汕同鄉總會：李南賢博士之指導。讓我有機會參與這次的活動，祈盼能得到入選將是我人生最大的榮譽，也是我未來努力奮發、向上提昇、追求最大願景的動力！



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207787.aspx