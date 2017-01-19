建臺高中與育達科大姐妹校日本名產大簽訂策略聯盟—共同攜手推動學生國際交流與交換留學生



(中央社訊息服務20170119 14:53:33)苗栗縣建臺高中與育達科技大學姐妹校日本菊武學園名古屋產業大學及菊華高校簽訂策略聯盟，於去年12月28日完成簽訂策略聯盟協議，為整合產學資源，經由三方策略聯盟，增進資源運用，期能提升學生升學銜接的多元管道，強化就業能力，並促進三校校務的蓬勃發展。



12月28下午簽約儀式，由日本菊武學園理事長兼名古屋產業大學校長高木弘惠率菊華高中山岸鳴門校長等六人，建臺高中由董事長劉錦志和校長蔡文堂率相關主任等9人共同參與，並邀請育達科技大學綜合開發處鄭素琴開發長、應用日語系吳銀澤及戶川美惠子老師、公共事務中心陳進喜主任出席觀禮並協助日語翻譯。



建臺高中蔡校長強調，日本名古屋產業大學和菊華高校，為建臺高中第一個簽約的國際姐妹校。簽約儀式目標即以整合三校且增進資源運用共享，提供多元升學管道，並透過與日本大學及高中之交流，以推展國際化並開闊學生國際視野，透過聯誼交流、國際教育參訪活動，充份達到二國文化交流的目的，同時培育本校學生具備宏觀的國際視野及寬廣胸襟，非常感謝育達科大的牽線促成。



名古屋產業大學高木校長表示，未來高中同學將可以到日本進行為期ㄧ個月、或ㄧ學期的交換留學生，並可互相承認學分；高中畢業同學若有意願，也可以申請到名古屋產業大學就讀，修習環境管理、環境教育和現代商業等專業知識。再次感謝育達科大的引介，讓學生多了一個國際化的選擇。



訊息來源：育達科技大學



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