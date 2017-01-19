南大勝利創客展 推廣程式設計教育向下紮根中央社 (2017-01-19 14:53)
南大勝利創客展 推廣程式設計教育向下紮根
(中央社訊息服務20170119 14:52:39)為培養小學生具創客思考能力及響應程式設計教育風潮，國立臺南大學教育學系創客團隊與臺南市東區勝利國小日前舉辦「第一屆勝利盃MBOT教育機器人競賽暨臺南市國小MBOT機器人交流賽」，吸引約200名臺南市國小師生組隊參加以及民間社福團體參與。
此次競賽活動比賽時間長達4小時，參賽隊伍在比賽前須先將設計好的程式輸入機器人中，比賽時再藉由紅外線遙控器操作機器人通過二項關卡。第一項關卡為迷宮競賽，第二項則為掃球競賽。為增加小學生創意，在掃球競賽中，小學生除設計程式外，也可自行創作機器人的手臂造型，以利掃除障礙。競賽過程中各隊展現創意與合作精神，過關時學童興奮地歡呼聲讓現場氣氛熱到最高點，達到寓教於樂的效果。
南大創客團隊負責人教育學系周保男副教授表示，此次活動主要為勝利創客教室的期末成果展，讓小創客們展現一學期所學習的程式設計能力，並藉由競賽交流，將「程式設計結合機器人」的教學模式推廣給臺南市所有小學，裨益程式設計教育向下紮根。
臺南市富樂夢教育基金會亦帶領相關成員參與活動，學園長唐雅慧表示，教育部將於107年推行新課綱，程式設計為主要重點之一，因此，基金會沈坤照董事長特別重視程式設計的教育推動，希望藉由南大創客團隊所推展的成功教育模式，將機器人程式設計教育導入小學生課後輔導，以增加弱勢家庭學生的學習競爭力。
訊息來源：國立台南大學
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