民主黨眾議員集體缺席就職大典 川普稱剛好缺座位NOWnews今日新聞 (2017-01-19 10:07)
即將在周五(20日)正式就任的美國總統當選人川普，日前接受福斯新聞(Fox News)專訪時表示，他不在乎不出席他就職大典的人，他們最好把入場券給他，他並稱他個人並不愛用推特，只是需要用推特來反制不誠實的媒體。
福斯新聞報導指出，至少超過60位民主黨眾議員不會出席川普就職大典。黑人民權領袖約翰路易斯(John Lewis)更直接表態，在他心中川普根本不是合法的總統當選人。
自年去年11月當選以來，川普不斷在推特上開砲攻擊反對者。對於被媒體稱為用推特治國，川普表示他個人並不愛用推特，他有很多事可以做，但新聞界跟媒體太愛抹黑他，他必須有反制媒體的管道。
川普說，20日就任後他會繼續推文，另外他將挑選一些媒體代表進入總統新聞簡報室。川普也在節目上談他的治國方針，及他上任後將大刀闊斧改革的事項，包含歐巴馬推行的平價健保在內。
川普在訪談中回應黑人民權領袖約翰路易斯，說他這麼做是在譁眾取寵，而且他是惡名昭彰的說謊者。川普表示，對於不出席他就職大典的人他無所謂，希望他們把入場券給他，因為他的就職大典快被擠爆了非常需要座位。
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