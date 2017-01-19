南韓檢方申請逮捕李在鎔 遭法院駁回NOWnews今日新聞 (2017-01-19 11:02)
南韓獨立檢察組向法院申請三星少東李在鎔的逮捕令，今(19)日遭首爾中央地方法院駁回。外界預測，法院駁回逮捕申請，可能是爾後獨檢組調查閨密干政案將受阻的警訊。
韓聯社報導，法院收到逮捕申請後，18日對李在鎔進行審訊，最後在今日早晨以嫌疑人的陳述、各種事實、相關調查內容等面向評估，認定現階段無逮捕之必要，決定不予逮捕。
南韓獨檢組認定李在鎔涉嫌行賄及偽證罪，在16日向法院申請批准逮捕。獨檢組根據調查結果指控，李在鎔涉嫌向總統朴槿惠親信崔順實捐款430億韓元(約合新台幣11.53億元)，交換朴槿惠支持三星物產與第一毛織合併。而這對於李在鎔是否繼承三星集團經營權具有關鍵地位。
另外，三星也被懷疑曾受南韓國家退休基金(NPS)總監文亨杓的金援，NPS曾被文施壓，捐款支持三星集團旗下兩間子公司的合併案。特別檢察官辦公室表示，雖然有偵訊其他三個集團高階幹部，但沒有申請他們的逮捕令，以避免影響三星的商業活動。
法院駁回獨檢組申請後，李在鎔今晨自首爾拘留所被放出。外界認為，法院未核准逮捕李在鎔，將嚴重阻礙獨檢組在2月初當面調查朴槿惠。如果獨檢組以行賄罪起訴三星遭法院駁回，將影響對其他涉案企業如SK、樂天等的調查。
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