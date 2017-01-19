南韓媒體今天報導，特檢組不排除再次向法院聲請逮捕三星電子副會長李在鎔的可能性。



特檢組同時表示，他們對三星等大企業的涉賄調查不會停止。韓聯社今天報導，繼三星之後，特檢組下一個調查對象是「SK集團」。有人認為，李在鎔逃過逮捕令，會影響特檢組對涉案企業的後續調查，調查範圍會收縮。特檢組之前也表示，除三星外，其他企業會根據是否進行不正當請托和涉案金額等因素，考慮在最小範圍內立案調查。



（王長偉首爾報導）



