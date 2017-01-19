川普傾向保護主義 陸最有錢富豪示警中央社 (2017-01-19 10:47)
（中央社瑞士達佛斯18日綜合外電報導）投資好萊塢的中國大陸最有錢人王健林，今天對川普可能拖累娛樂業進陷入貿易戰示警，表示大陸的數百萬影迷對於電影業的未來至關重要。
在瑞士達佛斯（Davos）本週舉行世界經濟論壇（World Economic Forum）之際，這位大陸億萬富豪呼應了國際企業主管對於20日即將就任美國總統川普傾向保護主義的憂慮。
王健林所屬的萬達集團，擁有1條美國電影院線、1家好萊塢製片公司，及另1家主辦金球獎的公司。王健林表示，如果娛樂業淪為貿易戰的犧牲品，美國將會是更大的輸家。
王健林在達佛斯向聽眾表示，「英語電影在美國之外的主要成長市場，實際上是中國。」他說，大陸電影院數量高居全球之冠，單是過去1年就增加15000家。
「如果中國要報復，對雙方都不利，所以我不希望見到這種情況成真。」
川普即將就任之際，大陸國家主席習近平也在達佛斯帶頭呼籲開放全球經濟。他昨天警告說，「在貿易戰爭下，沒有人會成為贏家。」（譯者：中央社徐睿承）1060119
關鍵字：
上一則：游錫(方方土)與羅艾思自拍
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- KENZO 茶綠色短袖洋裝
- BEHRINGER UMX250 MIDI控制鍵盤
- BOSS FV-500L Foot Volume 音量踏板
- 【MIZUNO】慢跑鞋 美津濃 Wave Enigma 6 低筒運動路跑 藍黑
- (男) NEWBALANCE 580系列 復古休閒鞋- NB 夜光 N字鞋 反光
- 【ASICS】慢跑鞋 亞瑟士 FuzeX Lyte 低筒運動路跑 黑白金
- Hush Puppies - 率性騎士錶-白/38mm
- Easy Spirit--典雅風範皮革楔型鞋--經典黑
- 白金漢 Billingham 555 手提側背包
- (男) ASICS WIDE SORTIEMAGIC RP 3-日製馬拉松鞋 芥末綠黑
川普撼動一中 華府熱議聚焦台灣【中央社】
她們認識嗎？納粹集中營發現安妮同款項墜【北京新浪網】
南韓商人遭菲警押走殺害 還向家屬勒索5百萬披索【NOWnews今日新聞】
反戰英雄或惡棍 美變性洩密士兵獲減刑【中央社】
日本右翼背景酒店正式拒絕撤回右翼書籍【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》