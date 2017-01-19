游錫(方方土)與羅艾思自拍中央社 (2017-01-19 10:50)
前行政院長游錫(方方土)（左）率祝賀團、參加美國總統當選人川普的就職典禮，美國時間18日拜會加州選出的聯邦眾議員羅艾思（右），兩人還玩起自拍。（游錫(方方土)提供）中央社記者鄭崇生華盛頓傳真 106年1月19日
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