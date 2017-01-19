來源：Bianews

Bianews報導 昨日，貝爾新冒險節目《越野千里》在上海舉辦開播發佈會，廠長李彥宏千金Brenda「代父出征」，首度現身。

一直以來，IT大佬們的家庭生活作為隱私，不會主動曝光頗為神秘。馬雲、馬化騰等大佬的家庭成員也一直是網友想一窺究竟的熱搜詞彙。

2017年開端，李彥宏出其不意，不走尋常路。

在1月18日（昨日），不僅罕見接受媒體群訪，同一天，作為貝爾節目冒險成員之一，還「委派」女兒代表自己出席節目發佈會，站在鎂光燈下。不知是否有意讓女兒「出道」。

在發佈會現場，Brenda和兩位姐姐陳意涵、曾寶儀一同挑戰恐怖箱，絲毫不懼場，主持人問什麼感受，Brenda回答「挺好的」。

與此同時，《越野千里》的預告片也曝光。

去年宣布參加節目的廠長，居然光著膀子跟貝爾爬泥坑！！！簡直豁出去了。

《越野千里》節目組邀請了姚明、李彥宏、傅園慧、韓庚、陳意涵、陶喆、柳岩、范志毅等八位業界精英，耗時半年取景錄製。

將於2月3日（大年初七）起，每周五22點在東方衛視播出。

而這一切的一切，源於百度去年的重重劫數，輿論壓力史無前例。不說，你懂。導致公關承受壓力，數次更換負責人；李彥宏反省，百度也最終確定了人工智慧的核心目標。

李彥宏在去年接受了貝爾的邀請「去吃蟲」。

百度公關也開設「這屆百度公關」公號，彎腰賣萌、自黑自批、主動挨罵，是改變以往強硬作風、事後擦屁股的路線；高高在上，幕後垂簾的李彥宏高調參演真人秀，代表他本人已經意識到，去年百度水逆、頻頻招黑的體質真的需要他親自出馬了。

作為開年動作之一，百度挖來了據說美國IT屆「最有權勢」（這詞真彆扭）的華人大拿陸奇。當然到了百度不知道能不能自由發揮權勢。

百度公關也祭出了策略調整后的新年第一彈——安排李彥宏接受媒體群訪。

李彥宏看中陸奇的人工智慧資歷，更看中的是他的管理才能。因為自己要抽身去做投資等百度「需要」的業務了，他要「建世界最大植物園」的夢想也還在堅持。

今年的百度，是一個「新」的百度。

艱難地擦完去年的屁股之後，百度、包括李彥宏本人需要極力扭轉形象，特別是在公眾前的形象。

廠長出演真人秀，能幫百度重塑形象嗎？請評論。