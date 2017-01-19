蓋茨基金會參加新聯盟 籌資4.6億美元研製傳染病疫苗北京新浪網 (2017-01-19 10:36)
新浪科技訊 日期:1月19日上午消息，本周三，包括比爾和梅琳達蓋茨基金會在內的多家政府和慈善組織共同成立了一個新的國際團體，希望儘快開髮針對威脅人類健康傳染病的疫苗。
這個名為流行病應對創新聯盟（The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）的組織將獲得來自德國、日本、挪威、惠康基金會和蓋茨基金會的初始投資，目標是開發疫苗來應對已知的傳染病，防止其威脅全球健康。
蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨（Bill Gates）在瑞士達沃斯接受採訪時說：「我們必須為意外情況做好準備，所以我們希望發展一個平台。」埃博拉這樣的疫情給我們帶來了科學挑戰，這些新平台並沒有為此做好準備。
初始投資約為5億美元，以供該組織在成立的最初5年使用。他們希望能在年底完成融資。該聯盟初期瞄準可能大範圍流行的病毒，希望縮短疫苗開發周期，避免再次出現寨卡和埃博拉這種大規模的流行病暴發。
蓋茨還表示，他在上月的會議上嘗試說服美國當選總統唐納德·特朗普（Donald Trump）投入更多資金支持能源、教育和愛滋病疫苗研發。他還試圖鼓勵特朗普投入更多精力將美國打造成一流的清潔能源市場。（書聿）
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