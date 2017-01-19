新華社北京１月１９日電（記者關桂峰）北京市消協近日表示，因取證困難等多方面原因，手機遊戲糾紛成為新的消費投訴熱點，消協提醒消費者注意保留好交易憑證等有關證據。

北京市消費者李先生於２０１６年年初購買了一款某公司開發銷售的手機遊戲。但他在使用時發現，該遊戲存在一些設計問題，如遊戲中提供的付費裝備並沒有宣傳中所說的那麼有效。隨後，李先生向該公司提出將其已經購買的裝備、遊玩次數等，以等同的錢款退還給他，但是該公司遲遲不予答覆。

北京市消協表示，類似的手機遊戲糾紛投訴不少，消費者維權存在困難。一方面，遊戲中的裝備、血液、糧食等如何取證成為擺在消費者面前的第一道難關。即使有的消費者第一時間截屏，保留了相關證據，但如果被投訴公司不承認，截屏公證耗時又耗錢。

另一方面，相關遊戲公司擬定了對消費者來說有失公平、不對等的霸王格式條款，且沒有在手機界面上進行有效顯示。所以，當消費者提出退款時，遊戲公司以當初與消費者有約定，一旦成為玩家，概不退款為由，拒絕退款。

北京市消協表示，為了保護廣大消費者的利益，購買遊戲前應先核對遊戲開發與銷售公司的資質，購買遊戲后，保留好交易憑證，例如電子繳費憑證、交易截屏，一旦發生糾紛，應及時向相關部門投訴。（完）