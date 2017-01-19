[環球科技綜合報導 記者 李小飛]據韓聯社1月18日消息，三星電子18日表示，將向奧迪供應新一代車載娛樂系統所需的Exynos應用處理器。三星將正式進軍汽車半導體市場。

Exynos運行速度和圖形性能出色，支持多重操作系統，最多可驅動4塊車載屏幕。奧迪自2010年起啟動漸進式半導體計劃，選擇半導體廠商為合作夥伴。

奧迪方面表示，三星Exynos性能優異，引領封裝技術創新，奧迪將攜手三星打造最優質的車載娛樂系統。