[環球智能綜合報導 記者 王歡]日前，亞馬遜CTO（首席技術官）沃納·威格爾（Werner Vogels）接受了《日本經濟新聞》的採訪，透露了以人工智慧（AI）為武器拓展雲業務的企業方針。在AI方面，亞馬遜將跨越基礎研究優先開發實用化。

據《日本經濟新聞》1月19日報導，作為AI服務的一環，亞馬遜正在銷售的揚聲器「Echo」具備「Voice Computing」語音識別和自動應答功能。通過語音向Echo發出指示后，亞馬遜的AI將在雲平台上自動搜索，可播放音樂或瀏覽新聞。

這項AI語音自動應答服務目前已開始向韓國LG電子的冰箱、中國華為技術的智能手機、美國惠而浦（Whirlpool）的家電、美國 Sonos的無線揚聲器提供。

沃納·威格爾表示，「我們將擴大向視頻和電商企業這些亞馬遜的競爭對手提供技術」。此外，亞馬遜也在討論向其他企業提供其他的AI功能，比如自動搜索不良留言和機器人控制等。

威格爾表示，「我們不介意轉讓這些對競爭企業有利的技術」。Sonos預定在年內推出Echo的競爭產品，但沃納·威格爾表示，「歡迎通過競爭提升服務水平」。

在AI服務領域，亞馬遜也在研究適用於汽車的功能，已經與美國福特汽車、德國寶馬和韓國現代汽車展開合作，相關研發工作已經開始。

向家裡的Echo揚聲器說好自己要去的地方，乘車時目的地已提前被自動設定，類似這樣功能將實用化。此外，亞馬遜還計劃研發一款內置亞馬遜程序服務的新型車。

沃納·威格爾在提及AI服務的研發時表示，「與基礎研究相比，我們更重視實用化」。他表示公司內部「將按課題分成小組，並沒有建立大規模AI研究所的打算」。此外，亞馬遜將為AI相關的初創企業提供支援，加強與外部開發者的合作。

亞馬遜意在將AI服務用於拓展主力的雲業務。2016年7月-9月，雲業務的銷售額同比增長55%，達到32.31億美元，表現十分搶眼。亞馬遜希望藉助AI服務讓雲業務更上一層樓。

在最近的1年半時間里，亞馬遜計劃將雲業務的基礎設施規模翻一番。

亞馬遜藉助AI提高了雲服務的附加值。另一方面，在雲業務的收費方面，沃納·威格爾表示「要發揮規模優勢，不斷降價」。亞馬遜堅持以長期眼光進行經營，強調「短期利潤率並不重要」。

在美國IT行業，AI的開發正在加速。谷歌在翻譯和圖像識別等技術上的實用化遙遙領先。通過收購具有潛力的初創企業，AI的基礎研究也在積極推進。微軟成立了5000人規模的AI研究部門，正推進相關研發。