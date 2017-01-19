支付寶的紅包支持購買Apple Store和Apple music北京新浪網 (2017-01-19 10:43)
新浪手機 1月19日訊，近日在支付寶推出的AR掃福字中，可抽出花唄紅包並用於Apple Store和Apple Music支付。
這兩天，相信你的朋友圈再一次被各種「福」吞沒。不過這去年不同的是，這次支付寶加入了AR掃福字功能，還可以掃出現金大獎。新浪手機也試了試這項功能，意外得到了一個「花唄紅包」內含3元禮券，可用於Apple Store和Apple Music支付。
早在去年11月，Apple Store和Apple Music除了Apple Pay、微信支付之外支付寶支付功能一併支持。不但可以使用支付寶餘額付款，還可以使用「花唄」進行信用支付。
今日「中的大獎」正是來自「花唄」功能，不過在這裏新浪手機要提醒大家，如果要使用這封紅包進行付款，需要更改一次默認設置才能使用。
另外，除了「花唄」之外，蘋果也為中國新年推出了一張88元的實體紅包，可通過天貓京東和蘋果店購買。
小插曲：
拿到這封紅包之後激動不已的小編，立刻去Apple Store看了看，發現中的3塊錢連半個應用都買不下來，更別提Apple Music的包月，算了繼續抽抽攢到30再買吧。（瑞豪）
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