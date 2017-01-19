印度政府歡迎蘋果在印建廠生產製造蘋果設備北京新浪網 (2017-01-19 10:44)
[環球科技綜合報導]據外媒1月18日報導，印度信息技術部部長普拉薩德稱，印度政府歡迎蘋果公司在印度生產製造蘋果設備。他在隨後的新聞發佈會上表示，印度政府對蘋果公司的方案持開放態度。
此前，蘋果公司一直在與印度政府討論在印度建廠的可能性。分析人士表示，蘋果公司希望在這一南亞國家擴大該公司的銷售和影響力。而此次的消息無疑是一個利好消息。（實習編譯：吳馨遠 審稿：李宗澤）
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