因應中國大陸軍事威脅 美軍F-35B抵達日本部署NOWnews今日新聞 (2017-01-19 10:02)
為了因應北韓與中國大陸軍事威脅，美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機從美國西部亞利桑那州基地起飛後，18日飛抵日本山口縣岩國基地。這是F-35B首度在美國海外部署。
隸屬美國陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊的F-35B戰機，18日飛抵陸戰隊岩國基地，正式展開F-35B達成「初始作戰能力」（IOC）之後，首次海外部署任務。
美軍陸戰隊計劃在岩國航空基地部署16架F-35B。18日傍晚5時半（台灣時間4時半）左右，其中的2架先飛抵。根據計畫，本月有10架飛抵岩國基地，8月將有最後6架飛抵。
F-35為美軍新一代戰機，為具備雷達匿蹤能力的第5代戰機，將與F-22隱形戰機作高低搭配，成為未來30年內美國空軍主力戰機。美軍陸戰隊操作的F-35B具備垂直起降能力，可從陸戰隊的直升機登陸艦上起飛。
一旦台海或朝鮮半島發生戰爭，具備雷達匿蹤能力的隱形戰機能夠降低被偵測機率，將擔負打擊敵軍軍事目標、奪取制空權重要任務。日本與南韓也已向美國採購F-35A型戰機。
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