爐石傳說最新亂鬥「法典對決」，這周亂鬥是需要自行選擇職業以及組卡的，卡組只需10張卡牌，下面來看看具體的玩法，以及卡組推薦。

亂鬥介紹：選擇10張卡牌，每當你抽一張牌時，轉而從你牌庫里發現一張（3選1），這能大大的提升卡牌之間的COMBO成功率，所以本周一些常規對戰里不好組合的配合套牌，也可以在法典對決里進行實驗了。

然而想快點贏，還是快攻毒瘤比較有優勢。

下面帶來卡組推薦

卡組推薦：

1、按費拍怪青海薩

2、快攻火妖法

3、發育青玉德

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