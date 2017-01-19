爐石傳說亂鬥法典對決卡組推薦 法典對決用什麼職業好北京新浪網 (2017-01-19 10:00)
爐石傳說最新亂鬥「法典對決」，這周亂鬥是需要自行選擇職業以及組卡的，卡組只需10張卡牌，下面來看看具體的玩法，以及卡組推薦。
亂鬥介紹：選擇10張卡牌，每當你抽一張牌時，轉而從你牌庫里發現一張（3選1），這能大大的提升卡牌之間的COMBO成功率，所以本周一些常規對戰里不好組合的配合套牌，也可以在法典對決里進行實驗了。
然而想快點贏，還是快攻毒瘤比較有優勢。
下面帶來卡組推薦
卡組推薦：
1、按費拍怪青海薩
2、快攻火妖法
3、發育青玉德
卡組推薦：
1、按費拍怪青海薩
2、快攻火妖法
3、發育青玉德
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
義美 蔥油餅．阿福 北方 蔥油餅．慕鈺華蔥油餅．蔥油餅．金品蔥油餅．慕鈺華 蔥油餅．龍和餐廳 蔥油餅．老克明 原味蔥油餅．蔥油餅 盒組 薄脆．慕鈺華 三星蔥油餅．手工 三星 蔥油餅．古早味蔥油餅．龍和蔥油餅．那魯灣 蔥油餅．慕鈺華三星蔥油餅．龍和 蔥油餅．黑胡椒 蔥油餅．蔥油餅 排隊名店．老克明 蔥油餅．禾圃原 雙倍 蔥油餅．原味蔥油餅．禾圃原 蔥油餅．那魯灣 三星 蔥油餅．禾圃原蔥油餅．慕鈺華 蔥油餅 蔥肉餡餅．手工 三星蔥油餅．北方 蔥油餅．三星蔥油餅．三星 蔥油餅
- 鐵三角 槍型單聲麥克風 (AT9944)
- 【LUOLAI】急速風暴 29吋碳纖維紋PC鋁框鏡面行李箱(紅色)
- 【凱蕾絲帝】木椅通~高支撐加厚玫瑰連體L型坐墊(4入)紅
- ASUS 華碩 VIVO PC VC60-3215A0A i5雙核迷你電腦 .
- 【kikimmy】小博士畫版成長學習書桌椅組-活潑紅
- 開運陶源【藍色二號】招財1兆 米羅名畫大幅
- 【Plantwear】歐洲手工製實木手錶-Heritage series-活力橙(
- ASUS ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) 4G/64G 雙卡智慧手機-送
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 紐巴倫 低筒運動路跑 輕量透氣 灰藍
- 【優利亞-芬妮純白】單人3.5尺書架型床頭箱
《環太平洋2》新照：前作女主回歸 景甜角色公佈【北京新浪網】
LOL最敬業的主播？沒想到，他身價過億還那麼努力！【北京新浪網】
「印鈔機」:《Pokemon Go》每小時收入百萬元【北京新浪網】
試玩體驗：NVIDIA Shield TV媒體盒子【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》