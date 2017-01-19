近日，外媒公佈了《喪屍圍城4》在全球範圍內首周的線下零售銷量，《喪屍圍城4》首周全球零售銷量超203000件，其中，在美國的銷量為100471件，佔總零售銷量的49%，在歐洲區的銷量為76058件，佔總銷量的37%。歐洲區中，英國銷量29436件，德國銷量8359件，法國銷量14659件。

《喪屍圍城4》已經於2016年12月 6日全球發售。《喪屍圍城4》由Capcom、Epic Games合作使用虛幻4引擎製作的一款動作冒險遊戲。遊戲的故事背景設定在了已經被喪屍佔領的遺棄之城裡，玩家繼續扮演Frank West，在原作事件16年之後又回到WIllamette並將深入這塊恐怖之地。延續前作的特色，在遊戲中收集到的物品可以組成各種強力的武器，幫助玩家對抗潮水般的喪屍大軍。同時，在本作中Capcom也加入了四人合作模式。

（來源：ali213 編輯：DY）