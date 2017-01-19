英雄聯盟春節活動開啟 春節皮膚攢積分免費換北京新浪網 (2017-01-19 10:02)
英雄聯盟春節活動終於到來，今年的春節活動優惠力度史無前例，在活動期間有著超過30款極品皮膚5折出售，不僅如此，官方更開啟了積分免費兌換永久限定皮膚活動，下面就跟著的小編一起來看看具體活動內容吧。
活動一、攢積分開啟福袋得英雄聯盟永久皮膚活動
活動規則
春節期間，參與英雄聯盟各項春節活動將有機會獲得活動積分，累計積分可升級新春福袋，並且在2月3日開啟福袋領取永久皮膚獎勵。
活動時間：2017年1月20日18：00-2017年2月16日23：59
福袋開啟時間：2017年2月3日14：00-2017年2月23日23：59
特別提示：使用掌上英雄聯盟可以提前4小時開啟福袋
活動網址：點擊進入>>>
活動二、英雄聯盟2017春節皮膚半價活動
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活動時間：1月22日-2月6日
活動內容：
限時皮膚半價出售
活動網址：點擊進入>>>
2017年雞年限定皮膚介紹
1。三國 阿茲爾
價格：199Q幣（半價99.5QB）
2。三國 蓋倫
價格：199Q幣（半價99.5QB）
3。三國 蔚
價格：199Q幣（半價99.5QB）
活動三、三倍經驗三倍金幣活動再來襲
迎新春期間，所有召喚師都可享受到三倍金幣與三倍經驗加成（以遊戲結束時間為準），此獎勵無需玩家主動領取，系統將自動發放，大家可以在對局結束后的結算界面看到金幣加成的提示。
提示：當活動期間，遊戲客戶端顯示「雙倍金幣雙倍經驗」時，請不要擔心，我們將依然按照三倍金幣與三倍經驗進行發放。
活動時間：2017年1月20日-1月22日10：00-22：00
以上就是小編為你帶來的英雄聯盟春節活動攻略，有沒有很心動啊，希望20號趕快來臨，小編已經迫不及待了。
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