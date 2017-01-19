夢幻西遊手游五行村地獄難度通關打法攻略由九游小編為大家帶來，夢幻西遊手游五行村之危是新增神器任務，五行村地獄難度要比普通和困難強度高不少，夢幻西遊手游五行村之危地獄怎麼過？下面一起來看看吧！

五行村地獄難度通關打法攻略

開荒直接打的地獄難度，這是隊伍配置，保守起見配的4輔助1輸出，屬性特技基本全滿

之後發現第三關打不過，跟主怪搶不過泡泡，後面會講到

五行村地獄通關陣容

之後就換多一位輸出，在重新配置火鳳之靈

這裏任務劇情不細說，任務第一關需要戰勝5個火鳳之靈，場內共有11隻不同屬性加成的火鳳之靈

每戰勝一隻即可收集對應火鳳屬性，在第三關的時候會用到

11種不同火鳳之靈的屬性如下

五行印記：封印目標，持續3回合，100%命中

耐力之靈：增加法術防禦和物理防禦

魔力之靈：增加法術傷害

力量之靈：增加物理傷害

敏捷之靈：增加速度

恢復之靈：每回合恢復一定生命值

大慈大悲：全體成員回復一定生命值，目標回復量翻倍

鳳凰護體：友方全體增加一個保護效果，有限吸收受到的傷害，持續3回合

鳳凰挑釁：嘲諷目標，讓目標所有技能都對自己釋放，持續3回合

雷霆萬鈞：放出15道閃電，隨機攻擊場上所有敵人，每個敵人最多承受4道閃電

法天象地：攻擊目標三次，降低目標的物理傷害

遊戲內火鳳之靈截圖

所有的狀態都試過，阿飄再三斟酌，選取如下5個狀態來進行組合

大慈大悲，魔力之靈，耐力之靈，雷霆萬鈞，恢復之靈

第三關的第三階段，主怪群秒的傷害會越來越高，阿飄這裏推薦必帶大慈大悲

雷霆萬鈞在第三關第一階段傷害不足的時候用來清場使用，至於別的就看隊伍配置

詳細的下邊會說到

火鳳之靈的打法

雖然是地獄難度，但是小怪的血並不是很高沒有感知，不同的火鳳之靈，怪物的技能跟難度也不一樣

像耐力之靈，鳳凰護體這些都比較容易獲取，會有較多普陀跟方寸怪，而怪並不會躺屍是直接飛出場外

怪物會使用各種特技如水清決、破碎無雙、笑裡藏刀等技能，需要時刻注意自己的藍量

這裏需要注意的是如果帶的封系，單法封印主怪要三思後行，因為主怪普攻的傷害非常之高

輸出寶寶不神佑就是秒殺，打高防輔助也是兩三千血量

詳細說幾個比較難打的火鳳之靈

鳳凰挑釁會有3個獅駝嶺跟龍宮，主怪每個回合都會挑釁一個我方單位，

被挑釁后該單位釋放的所有技能只會對主怪釋放，所以這一關建議都帶法寶寶

這樣一來哪怕被挑釁還是能AOE打到別的小怪

然後是雷霆萬鈞，正如開始大家所看到的動圖一樣，簡直爆炸

完了小怪還全都是龍宮，這些兄弟上來不跟你講道理就是秒秒秒

阿飄是戰了再死死了再戰，上齊法防寶寶使勁嗑藥，計算好概率跟憤怒開羅漢開沐日慈悲

然而

突然，靈光一閃！封印主怪？

阿飄簡直是……

然後就贏了

其實就想多看看天宮的雷霆萬鈞

魔力之靈，主怪群秒傷害較高，帶封系的建議優先封印主，小怪基本都是群秒，提早開啟羅漢

套路依然是點殺為主，開蛇陣並且注意血線的控制

力量之靈，5個獅駝，主怪傷害也高，阿飄先生建議帶上隱身攻寵逐個擊破，輸出門派第一回合可以防禦，

第二回合在進行輸出回復，輔助入場的憤怒要滿，不然技能接不上，實在不行就帶上龜速隱身打反手

大慈大悲，恢復之靈的主怪回復能力很強，帶上攻寵點殺小怪！

收集完5個火鳳之靈就進入第二關，踢皮球

地獄模式有2分鐘的時間，在你方才戰勝火鳳之靈的地方把它踢到中央的祭壇

踢球有方向限制，踢一次跳躍三次，玩家可以站在前邊擋，

前幾次不熟練會失敗，分配好人多練幾次就行，第二關還是比較簡單的

五個皮球都踢到祭壇中央進入下一關

第三關，搶火鳳之源

主怪會不斷召喚出3個火鳳之源(泡泡)跟2個小鬼，如果下回合前你沒有擊殺泡泡

主怪就會把泡泡秒殺，敵方跟我方誰擊殺獲得5個積分(邪惡的鳳凰在變身後才會行動)就可變身

一個角色點擊變身下回合就可以進行變身，獲得之前收集到的火鳳之靈技能

大火鳳之源獲得2個積分血量較多，火鳳之源獲得1個積分

同時還有緊急任務需要完成，把孟度的血量恢復到90%，

阿飄的打法是雙普陀配速對孟度一個滅燈一個點燈，主怪物理傷害很高，

放下屠刀、光輝之甲空閑回合都要加上，阿飄是第一回合方寸直接給的技能

孟度是大唐傷害挺高，而且是血量越高傷害越高可以幫助清理小鬼

這裏需要注意的是主怪傷害很高而且速度很快，打過幾次就可以知道如何預判拉殘血人

由於之前阿飄帶的是1輸出4輔助，對方主怪又會不斷召喚，同時還得跟主怪搶泡泡

輸出的不足導致對方已經拼成檯球……

之後換成雙輸出1獅駝跟1龍宮(魔王也帶過，阿飄覺得魔王比龍宮好用，空閑回合能協助回復)

獅駝連環大火鳳之靈，龍宮單騰小火鳳之靈加物理寶寶輸出就可搶到泡泡

泡泡隔一回合召喚一次，獅駝可以休息變身後在繼續連環是可以接上的，其餘回合清理小怪

之後方寸山變成鳳凰，可使用雷霆萬鈞跟大慈大悲，2回合使用次數，傷害跟血量恢復非常可觀

可以根據情況使用技能，大慈大悲還能用來抬孟度的血量，建議別馬上變身，出泡泡的那回合在變身

孟度血量抬滿的下回合進入第二階段，擊殺5個五行村的村民，

同時搶奪泡泡積分依然存在，不再召喚小鬼，5個村民的門派如下，

孤魂野鬼-普陀山，吸血鬼-方寸山，萬年殭屍-地府，夜叉-大唐官府，鬼娃娃-龍宮，

擊殺的村民會躺屍，普陀山會復活，在承受傷害的同時吸血鬼又會封印，同時還得搶泡泡。

阿飄這裏的打法是出現泡泡老套路擊殺，然後優先擊殺普陀在擊殺方寸，避免復活增加壓力

變身鳳凰也還是優先使用大慈大悲抬血為主，主怪的傷害奇高，有方寸就封印吸血鬼

最後留一個怪補充狀態進入第三階段，如果有變身也建議留著進入第三階段

進入第三階段，搶泡泡積分變身鳳凰依然存在，其餘回合只有陸元竹一個輸出，

別小看這一個輸出，群秒法系技能，傷害每回合遞增而且遞增很快，10回合左右能遞增到7000+左右秒傷，

而且主怪血量超級多10+W血，雙抗很高，碎甲術要上，第三階段開始到七八回合羅漢沒接上基本GG，

所以搶泡泡積分的同時記得對主怪的輸出一定要打滿打足，抗不住拖太久都要GG。

阿飄這裏的打法是方寸跟普陀都帶羅漢，中間喝酒，在羅漢剩餘1回合的時候直接接上羅漢(主怪速度超快)，

所以羅漢一定要接上，變身鳳凰大慈大悲抬血跟普陀開大撐血，

同時還要及時殺掉，不然你將會看到恐怖的傷害~

最後，送送上通~關~圖~