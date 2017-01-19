招標信息自2016年11月公佈后，受到各搭建商的廣泛關注。在投標截至時間之前，組委會共收到了來自北京、上海地區搭建商的百余份有效標書。

隨著ChinaJoy展會在中國泛娛樂產業中的關注度不斷增加，展會本身也成為了各泛娛樂廠商展示企業文化和產品特色的重要平台。ChinaJoy展會已經走過了她的輝煌十四年，2017年組委會將總結以往十四屆展會的經驗，取長補短，同時制定了一些新的規定，促使ChinaJoy展會提高到一個嶄新的台階。為此，組委會對各指定搭建商的資質進行了嚴格規定，從而讓參展商獲得最佳的搭建效果，同時保證展會現場各項工作得以有條不紊地順利進行。第十五屆ChinaJoy組委會依據招標文件的內容對所收到的有效標書進行了嚴格的甄選，在對符合招標條件的投標企業進行了綜合評分后，選取15家企業為首批指定搭建商。

此次獲得第十五屆ChinaJoy展會第一批指定搭建商的企業名單如下：（排名不分先後）

1。 北京華毅司馬展覽工程有限公司（主場搭建商）

地址：北京市朝陽區甘露園南里25號國際創展中心32層

電話：+8610-65568330-245

傳真：+8610-65568331

E-mail： bjproj-official@syma.com.cn

聯繫人：李洪

2。 雙超（北京）公關策劃有限公司

地址：北京市朝陽區慈雲寺甲1號東區國際2號樓1008室

電話：+8610-51291600-13

傳真：+8610-85892738

E-mail：zhanghongkai@shuangchaoexpo.com

聯繫人：張宏凱

3。 北京銳視風尚文化傳播有限公司

地址：北京朝陽區南湖東園122號博泰國際A508

電話：+8610-65915582

傳真：+8610-65915582

E-mail：13801326776@126.com

聯繫人：馬長城

4。 上海華進新思維展覽服務有限公司

地址：中國上海市浦東新區三灶都市工業園區宣春路141

電話：+8621-68911200-121

傳真： +8621- 68911211

E-mail： gongshirley@126.com

聯繫人：鞏曉利

5。 北京九九互娛營銷顧問有限公司

地址：北京市朝陽區安定路39號長新大廈1301室

電話：+8610-85892778

傳真：+8610-85893898-8079

E-mail：yaboge.zhou@99ntc.com

聯繫人：周雅伯格

6。 上海臻鼎會展服務有限公司

地址：上海市浦東新區楊南路455號A座313室

電話：+8621-58606266

傳真：+8621-54354553

E-mail： zhenfeng01@188.com

聯繫人：劉宏亮

7。 德馬吉國際展覽有限公司

地址：上海市閔行區景聯路398號2棟5-7F

電話：+8621-51089939-282

傳真：+8621-60904230

E-mail： serina.chen@demage.com

聯繫人：陳佳

8。 百利輝騰（北京）國際文化傳播有限公司

地址：北京市通州區北苑楊庄路天時名苑1號樓3單元304

電話：+8610-81597810

傳真：+8610-81597810

E-mail： daojie.d@126.com

聯繫人：董道傑

9。 北京傲世諾德國際展覽有限公司

地址：北京市海淀區長銀大廈C座16層C07

電話：+8610-80595405

傳真：+8610-52473833

E-mail： 2319457150@qq.com

聯繫人：郝麗

10。 中展西辰展覽（北京）有限公司

地址：北京市朝陽區遠洋新幹線A座9層

電話：+8610-57296686

傳真：+8610-84470113

E-mail：360296521@qq.com

聯繫人：吳斌

11。 上海景和國際展覽有限公司

地址：上海市虹梅南路986號掘金大廈2樓

電話：+8621-54815344-2086

傳真：+8621-54815354

E-mail： alinalee@jinghe.com.cn

聯繫人：李青

12。 上海樂維展覽服務有限公司

地址：上海市浦東新區滬南路2419弄31號A幢913室

電話：+8621-55698608-8006

傳真：+8621-51564085

E-mail： csc@lwe-exhibits.cn

聯繫人：章磊

13。 上海寰御實業有限公司

地址：上海市黃浦區中山東二路575號B112a-1

電話： +8621-31776266

傳真：+8621-31776265

E-mail：613660008@qq.com

聯繫人：王臣

14。 北京華語薈文化傳媒有限公司

地址：北京市海淀區清華東路35號林業大學學研中心大廈1層

電話：+8610-85918611-116

傳真：+8610-85918611

E-mail：sdlf1355@126.com

聯繫人：劉家欣

15。 上海奇仟廣告有限公司

地址：上海市徐匯區田林路140號越界創SVA28號樓3樓348

電話：+8621-62521718-808

傳真：+8621-62521718-817

E-mail：7000@7000ad.cn

聯繫人：王皓

歷屆ChinaJoy展覽會都會選擇30餘家國內具有一定實力的搭建公司作為指定搭建企業。此次公佈的15家指定搭建商為第一批的名單。

組委會再次鄭重聲明： 非大會指定的特裝搭建公司將無法獲得由場館在現場發放的施工證，無法進入場館進行施工。

欲了解更多詳情，請訪問ChinaJoy官方網站，也可搜索微信公眾訂閱號「ChinaJoy」或掃描以下二維碼關注ChinaJoy官方微信公號。

ChinaJoy官方網站

http://2016.chinajoy.net