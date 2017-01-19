自從變身卡系統進入《夢幻西遊》手游以來，因為7級以上變身卡除了會增加各種屬性之外，還有自己的特殊被動技能，因此是玩家PVP和PVE戰鬥中的常客。不過好的變身卡也要用在正確的地方，才能發揮出真正的價值，否則難免就糊裡糊塗變成了雞肋。今天靈兒就來和大家聊聊，那麼人氣青蒼變身卡，怎麼玩才正確吧！

李天王

雖然李天王的順勢追擊就是一個看臉技能，觸發條件比較多——首先你要使用單體攻擊，其次這次攻擊還要導致對方死亡，然後才會「有概率」對對方物理防禦或者氣血最低的單位進行一次額外攻擊。但是這種搞不好會「殺一送一」的划算買賣，一旦做成一筆還是很有誘惑力的。更何況，就算是第二次攻擊沒有成功擊殺對手，也等於是告訴了隊友，下一回合應該朝誰集中輸出。

所以李天王的使用場合很明顯，就是在輸出強度比較高的PVP舞台上使用。

鐵扇公主

別看鐵扇公主卡便宜，那是因為人家只針對魔王寨這一個門派才能發揮出作用。對於魔王寨玩家來說，這張卡無疑大大增強了他們的生存能力和輸出能力，而且降低了因為印記被打破而導致生存力和戰鬥力降低的可能性。對於那些喜歡打時間戰的戰隊來說，這張卡的價值並不遜色於紅孩兒這樣的法系卡。

飛霞

飛霞變身卡所增加的屬性雖然略顯雞肋，但是她的技能卻非常出眾，她能直接提升玩家一定的速度，對於要搶一速位置的輔助系，尤其是攜帶了多特技的方寸山來說，為了這5%的速度，放棄一下別的專屬技能又算得了什麼呢？

唐僧

唐僧變身卡的地位不用多說了吧？現在只要打開各種高端PVP錄像，雙方10個人，你經常能看到5個甚至更多的唐僧，在戰場上大眼瞪小眼。畢竟它是唯一一張能夠直接提升使用者SP的變身卡，即便曾經被削弱過，也依舊擁有極高價值。

但是，唐僧變身卡本身就是一張為特技而生的卡片，玩家特技多，變身卡才能發揮出更大的作用，要是玩家特技數量不足，或者是比較冷門的特技，那麼不妨還是選擇其他變身卡吧！

西海龍王

作為一張龍宮專有變身卡，西海龍王的特色就在於法連。和嫦娥卡相比較，嫦娥卡所增加的是「法術傷害結果」，這一結果不會受到法術攻擊值的影響，而西海龍王的法術攻擊效果顯然取決於技能使用者的法術攻擊值。所以高法傷的龍宮玩家，只要臉不要太黑，不論是在PVP還是PVE中，選擇西海龍王卡顯然性價比更高。