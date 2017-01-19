招標信息自2016年11月公佈后，受到各經紀公司的廣泛關注。在投標截至時間之前，組委會共收到了來自上海地區經紀公司的數十份有效標書。

隨著ChinaJoy展會在中國泛娛樂產業中的關注度不斷增加，展會本身也成為了各泛娛樂廠商展示企業文化和產品特色的重要平台。ChinaJoy展會已經走過了她的輝煌十四年，2017年組委會將總結以往十四屆展會的經驗，取長補短，同時制定了一些新的規定，促使ChinaJoy展會提高到一個嶄新的台階。因此，為了更好的配合和支持各參展商的參展要求和宣傳效果。主辦方將對現場演出人員數量、衣著及演出內容進行嚴格審核，並對提供現場演職人員的模經紀公司的資質進行了嚴格的規定。第十五屆ChinaJoy組委會依據招標文件的內容對所收到的有效標書進行了嚴格的甄選，在對符合招標條件的投標企業進行了綜合評分后，選取6家企業為首批指定經紀公司。

此次獲得第十五屆ChinaJoy展會第一批指定經紀公司的企業名單如下：（排名不分先後）

1。 上海品珂互動傳媒有限公司

公司地址：上海市黃浦區九江路288號宏伊國際廣場2802室

聯繫人：周俊

公司電話：021-632090900

手機號碼：13916061583

郵箱：zhoujun@pinkyhot.com

2。 上海原典會展有限公司

公司地址：上海市閔行區光華路2118號第3幢三層C317室

聯繫人：張宏凱

手機號碼：18612941505

郵箱：2373546172@qq.com

3。 上海立洲文化傳媒有限公司

公司地址：上海市靜安區靈石路695號珠江創意中心1號樓B區

聯繫人：高語

手機號碼：13816699037

郵箱：gaoyu@medialz.com

4。 上海范兒文化傳播有限公司

公司地址：上海市徐匯區斜土路2601號T3棟17C

聯繫人：吉雷駿

公司電話：021-64399163

手機號碼：13482247160

郵箱：jasonji@111model.com

5。 上海思音文化傳播有限公司

公司地址：上海市黃浦區中山東二路575號B1 Joysquare

聯繫人：趙敏

公司電話：021-31776265

手機號碼：13248321850

郵箱：tnuh008@163.com

6。 紅演圈（北京）網路科技有限公司

公司地址：北京市朝陽區酒仙橋中路24號878東區二層

聯繫人：王朝

公司電話：010-57799869

手機號碼：13811768249

郵箱：wangzhao@hotyq.cn

歷屆ChinaJoy展覽會都會選擇10-15家左右國內具有一定實力的經紀公司，供各參展商選擇。此次公佈的6家指定經紀公司為首批公佈的名單。隨後，組委會還將繼續公佈指定經紀公司名單。

在此，大會主辦方鄭重聲明： 非展會指定經紀公司不得向展商提供相關服務，各展商選擇模特、SG或者主持人時應當與指定經紀公司聯繫。

欲了解更多詳情，請訪問ChinaJoy官方網站，也可搜索微信公眾訂閱號「ChinaJoy」或掃描以下二維碼關注ChinaJoy官方微信公號。

ChinaJoy官方網站

http://2016.chinajoy.net