《火焰紋章》新作公佈 2018年登陸任天堂Switch北京新浪網 (2017-01-19 10:07)
在今天的任天堂直面會上，官方正式公佈了《火焰紋章》系列最新作品，預計將於2018年登陸任天堂新主機Switch。
官方並沒有給出這部最新作更詳細的消息。這將是《火焰紋章》系列時隔10年之後再次回歸家用機。而上一作還是2007年11月發售的《火焰文字：曉之女神》。
這部作品不同於上周任天堂和KT社上周公佈的《火焰紋章：武士》，後者將於今年秋天登陸Switch和3DS。更多關於《火焰紋章》新作的消息，請關注我們的後續報導。
（來源：polygon 編輯：不高興）
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